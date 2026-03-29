Привычка бездумно листать ленту формируется годами, поэтому избавиться от нее сложно. Несмотря на то, что компании вроде Apple, Google, Samsung и Meta уже добавили инструменты контроля, пользователи часто ищут более радикальные решения. Именно для этого созданы сторонние приложения, которые помогают изменить привычки и уменьшить количество отвлечений. Об этом пишет BGR.

Смотрите также Не только Gemini: iPhone станет маркетплейсом для различных ИИ-ассистентов

Могут ли приложения реально уменьшить зависимость от телефона?

Один из таких инструментов – Minimalist Phone. Он превращает интерфейс смартфона на максимально простой: вместо ярких иконок пользователь видит текстовый список. Это уменьшает визуальную стимуляцию и помогает избегать импульсивного открытия приложений. Дополнительно можно установить таймеры или даже задержку для запуска, например, Instagram. Все это заставляет пользователя действовать более осознанно.

Другой подход предлагает Roots. Это приложение добавляет своеобразное "трение" при превышении лимитов. Например, функция Monk Mode блокирует доступ к выбранным приложениям до следующего дня. Roots также позволяет устанавливать различные ограничения для различных сервисов – скажем, для браузера или мессенджера и для социальных сетей. Кроме того, есть система целей и отслеживания прогресса, которая превращает процесс в игру.

Для тех, кто хочет глубже понять, куда исчезает время, подойдет ATracker. Это трекер активностей, который не ограничивает пользователя, а показывает полную картину его дня. После фиксации задач можно увидеть статистику и оценить, сколько времени тратится на работу, отдых или телефон. Такой подход помогает менять поведение через осознание.

Приложение One Sec действует иначе – оно не блокирует доступ, а задерживает его. Когда пользователь пытается открыть соцсеть или игру, запуск откладывается. Это создает дискомфорт и снижает желание постоянно проверять ленту. Также есть функция Emergency Brake, которая может закрыть приложение после определенного времени и требовать выполнить задание для повторного доступа.

Как пишет Cnet, еще один популярный инструмент – Opal. Он позволяет блокировать сайты и программы по расписанию, например во время работы или сна. Пользователь может сам выбрать уровень сложности доступа к приложениям или полностью их заблокировать. Дополнительно Opal показывает отчеты об изменении привычек и помогает лучше планировать день.

В итоге, каждое из этих приложений использует собственный подход – от минимализма до блокировки или аналитики. Вместе они демонстрируют, что изменить поведение реально, если добавить немного контроля и осознанности в ежедневное пользование смартфоном.