Звичка бездумно гортати стрічку формується роками, тому позбутися її складно. Попри те, що компанії на кшталт Apple, Google, Samsung і Meta вже додали інструменти контролю, користувачі часто шукають більш радикальні рішення. Саме для цього створені сторонні застосунки, які допомагають змінити звички та зменшити кількість відволікань. Про це пише BGR.

Чи можуть застосунки реально зменшити залежність від телефону?

Один із таких інструментів – Minimalist Phone. Він перетворює інтерфейс смартфона на максимально простий: замість яскравих іконок користувач бачить текстовий список. Це зменшує візуальну стимуляцію і допомагає уникати імпульсивного відкриття застосунків. Додатково можна встановити таймери або навіть затримку для запуску, наприклад, Instagram. Усе це змушує користувача діяти більш усвідомлено.

Інший підхід пропонує Roots. Цей застосунок додає своєрідне "тертя" при перевищенні лімітів. Наприклад, функція Monk Mode блокує доступ до вибраних програм до наступного дня. Roots також дозволяє встановлювати різні обмеження для різних сервісів – скажімо, для браузера чи месенджера і для соціальних мереж. Крім того, є система цілей і відстеження прогресу, яка перетворює процес на гру.

Для тих, хто хоче глибше зрозуміти, куди зникає час, підійде ATracker. Це трекер активностей, який не обмежує користувача, а показує повну картину його дня. Після фіксації завдань можна побачити статистику та оцінити, скільки часу витрачається на роботу, відпочинок чи телефон. Такий підхід допомагає змінювати поведінку через усвідомлення.

Застосунок One Sec діє інакше – він не блокує доступ, а затримує його. Коли користувач намагається відкрити соцмережу чи гру, запуск відкладається. Це створює дискомфорт і знижує бажання постійно перевіряти стрічку. Також є функція Emergency Brake, яка може закрити застосунок після певного часу і вимагати виконати завдання для повторного доступу.

Як пише Cnet, ще один популярний інструмент – Opal. Він дозволяє блокувати сайти та програми за розкладом, наприклад під час роботи або сну. Користувач може сам обрати рівень складності доступу до застосунків або повністю їх заблокувати. Додатково Opal показує звіти про зміну звичок і допомагає краще планувати день.

У підсумку, кожен із цих застосунків використовує власний підхід – від мінімалізму до блокування чи аналітики. Разом вони демонструють, що змінити поведінку реально, якщо додати трохи контролю та усвідомленості у щоденне користування смартфоном.