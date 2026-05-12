Як вдалося вмістити цілу систему в обмежений простір бляшанки?

Металеві контейнери з-під м'ятних цукерок Altoids вже давно стали культовим об'єктом серед аматорів майструвати власноруч. Зазвичай їх перетворюють на аптечки, набори для виживання або портативні ігрові консолі. Проте автор каналу Exercising Ingenuity на YouTube вирішив піти значно далі. Як зазначає видання Popular Science, він створив повноцінний "кібердек" – компактний і захищений комп'ютер, натхненний класичною науковою фантастикою.

Чи дивилися ви коли-небудь на бляшанку Altoids з думкою: "Це схоже на крихітний комп'ютер"?

– запитує автор у своєму відео, а потім показує, як він перетворює її на мініатюрний ноутбук.

Термін "кібердек" бере свій початок із культового роману Вільяма Гібсона "Нейромант", опублікованого у 1984 році. Зазвичай такі пристрої створюються з акцентом на міцність та утилітарність, використовуючи для корпусу ящики для набоїв або захисні кейси Pelican. Однак головним викликом цього проєкту стала саме екстремальна мініатюризація.

Серцем системи став одноплатний комп'ютер Raspberry Pi Zero, який довелося доповнити рідкокристалічним екраном діагоналлю близько 5 сантиметрів.



Екран майбутнього комп'ютера / Скриншот 24 Каналу/Exercising Ingenuity



Готовий екран / Скриншот 24 Каналу/Exercising Ingenuity

Процес налаштування дисплея виявився непростим завданням, оскільки він працює через інтерфейс SPI. Це змусило розробника використовувати застарілу версію операційної системи Raspberry Pi OS та вносити чимало змін у конфігураційні файли.

Для забезпечення автономності він використав плату безперебійного живлення (UPS hat), хоча автору довелося самостійно виправляти недоліки заводської пайки, щоб усе запрацювало належним чином.

Найскладнішою частиною цього проєкту стала розробка клавіатури, адже вона повинна була бути достатньо маленькою, щоб поміститися всередині такої маленької бляшанки. Автор вирішив не шукати нічого на ринку, а натомість сконструювати все самостійно, вивчивши принцип роботи діодної матриці – системи, де кнопки з'єднані в рядки та стовпці з діодами для кожної клавіші. Це дозволяє підключати велику кількість кнопок до обмеженої кількості входів мікроконтролера.

Як мікроконтролер автор обрав RP2040, а програмне забезпечення базувалося на прошивці KMK, що працює на мові програмування Python. Попри кропітку роботу з паяльником, автор стверджує, що це була "справді приємна частина проєкту".



Клавіатура з нанесеними вручну маркуваннями клавіш / Скриншот 24 Каналу/Exercising Ingenuity

Складання всіх компонентів воєдино нагадувало гру в Тетріс. Для надійного закріплення деталей усередині корпусу бтубер надрукував гнучку раму на 3D-принтері, яка фіксувалася передньою панеллю.

Щоб запобігти перегріву, він додав теплопровідну прокладку, яка відводить тепло від процесора на металеву стінку бляшанки. У процесі роботи довелося буквально "відрізати зайве": автор випаяв роз'єм із дисплея і приєднав дроти безпосередньо до плати, щоб виграти дорогоцінні міліметри.



Кишеньковий комп'ютер у жерстяній коробці / Скриншот 24 Каналу/Exercising Ingenuity



Згодом з'ясувалося, що навіть після всіх маніпуляцій і старань бляшанка не закривалася до кінця. Рішенням стало використання частин від іншої такої ж коробки, за допомогою яких вдалося подовжити петлі.

На фінальному етапі автор пофарбував передню панель у бежевий колір, що нагадує вінтажні комп'ютери, та вигравіював позначення для 15-контактного роз'єму GPIO, портів для зарядки та USB.

Результатом став пристрій, який не лише естетично виглядає, але й здатний виконувати практичні завдання, наприклад, керувати роботою сервоприводу.

Raspberry Pi Zero – це надзвичайно компактний одноплатний комп'ютер, створений британською організацією Raspberry Pi Foundation. Його головна ідея полягає у тому, щоб дати користувачам дешеву, маленьку та енергоефективну платформу для програмування, електроніки та DIY-проєктів. Фактично це повноцінний мінікомп'ютер розміром приблизно з жувальну гумку, пише 24 Канал.

Базова модель Raspberry Pi Zero отримала одноядерний процесор Broadcom BCM2835 з частотою 1 гігагерц, 512 мегабайтів оперативної пам'яті, порт mini HDMI, micro USB та 40-контактний GPIO-інтерфейс для підключення електроніки. Існують також версії Raspberry Pi Zero W та Zero 2 W із підтримкою Wi-Fi і Bluetooth, зазначено на сторінці Raspberry Pi.

Попри слабші характеристики у порівнянні зі звичайними настільними ПК, Raspberry Pi Zero здатен виконувати чимало реальних завдань. На ньому запускають Linux, пишуть код, керують роботами, створюють системи "розумного дому", медіацентри, ретроконсолі, сервери автоматизації та навіть портативні комп'ютери. Завдяки низькому енергоспоживанню та малим розмірам його часто вбудовують у дрони, сенсори, робототехніку чи компактні гаджети.

Окрему популярність Raspberry Pi Zero здобув серед ентузіастів через GPIO-контакти. Вони дозволяють напряму підключати світлодіоди, датчики, екрани, мотори та інші компоненти. Через це плату активно використовують у навчанні програмуванню та електроніці. Багато людей починають знайомство з Linux або Python саме через Raspberry Pi.

Що таке Raspberry Pi OS?

Для Raspberry Pi офіційно розробили операційну систему Raspberry Pi OS, яка раніше називалася Raspbian. Вона базується на Debian Linux і спеціально оптимізована під слабке "залізо" одноплатних комп'ютерів Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS постачається з графічним інтерфейсом, браузером Chromium, офісними програмами, інструментами для програмування та освітнім софтом. У системі інтегровані Python, Scratch та інші середовища для навчання. Її головна перевага – стабільність і дуже низькі вимоги до ресурсів. Навіть старі Raspberry Pi можуть нормально працювати з цією ОС.

Серед ентузіастів популярні як "повні" версії Raspberry Pi OS з робочим столом, так і Lite-редакції без графічного інтерфейсу. Останні використовують для серверів, мережевих проєктів або автоматизації. Систему можна встановити через офіційний інструмент Raspberry Pi Imager.

Друге життя для Altoids: чому коробка від цукерок стала культовою

Металеві коробочки від м'ятних цукерок Altoids давно стали культовими серед DIY-ентузіастів. Їхня популярність пояснюється просто: вони дешеві, міцні, компактні, легко свердляться та мають майже ідеальний розмір для маленьких електронних проєктів. У DIY-культурі навіть сформувався окремий естетичний стиль "Altoids tin projects".

Один із прикладів – MintyPi. Це мініатюрна портативна ретроконсоль на базі Raspberry Pi Zero та RetroPie, захована всередині коробки Altoids. Усередині розміщували маленький дисплей, батарею, кнопки керування та сам комп'ютер. На такому пристрої запускали старі ігри з Game Boy, SNES та інших ретроплатформ. Проєкт настільки сподобався спільноті, що з'явилися десятки його модифікацій.

Ще один цікавий приклад – зарядний пристрій для iPhone. Автор зібрав просту схему на базі 9V батарейки та регулятора напруги, додав світлодіод‑індикатор і кілька резисторів, щоб "обманути" Apple‑пристрої й змусити їх заряджатися. Працює це не лише з iPhone, а й з іншими гаджетами, що заряджаються через USB.



Зарядний пристрій для iPhone у коробці Altoids / Фото Метт Е. Дженкінс



Крім цього, люди створюють у коробках Altoids мінікамери, радіоприймачі, набори для хакінгу мереж, GPS-трекери, кишенькові сервери та навіть вмонтовують туди сонячні батареї. Частково це вже стало окремою субкультурою серед фанатів DIY та ретротехнологій.