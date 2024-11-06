В Армия+ начался новый опрос по смене места службы

В приложении Армия+ запустили новый опрос для военнослужащих по изменению места службы. Так Минобороны и Генштаб планируют усовершенствовать процедуру перевода между воинскими частями.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины. Отмечается, что это станет основой для создания удобного цифрового сервиса перевода между подразделениями.

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Упрощенная система перевода военных

Такая инициатива от Минобороны и Генштаба призвана сделать перевод между приоритетными воинскими частями проще и менее бюрократизированным процессом.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко подчеркнула важность этого опроса.

Силы обороны Украины нуждаются в мотивированных военнослужащих. Мы уверены, что возможность сменить место службы и подразделение влияет на эффективность военных. Это поможет им служить там, где они хотят,

– подчеркнула она.

Опрос, включающий 12 вопросов, продлится до 10 ноября. Военные могут анонимно высказать свои мысли, что повлияют на алгоритм будущей системы перевода.

По словам Черногоренко, ожидается, что усовершенствованный процесс позволит военным быстрее менять место службы и уменьшит бюрократические преграды.

Напомним, функционал опросов в приложении Армия+ появился в начале августа, и с тех пор уже более 36 000 военных приняли участие в трех проведенных опросах.

К слову, 8 августа 2024 состоялась презентация нового мобильного приложения для военнослужащих под названием Армия+. Его цель упростить административные процессы и уменьшить бумажную бюрократию.