Историческое событие: экс-глава МИД проанализировал смену послов в 16 странах

Недавно Владимир Зеленский назначил 16 новых послов. Но параллельно произошло еще одно важное для дипломатов событие.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко, отметив, что на самом деле важным событием было совещание послов. Это – один из важных моментов для всего дипломатического корпуса.

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Чем важно совещание послов

Как отметил Огрызко, совещание послов – это возможность для всего дипломатического корпуса встретиться с руководящим звеном государства. Тогда происходят встречи с президентом, премьер-министром, председателем Верховной Рады и представителями профильных министерств.

Это очень полезная история. Там идет насыщение информацией, которая крайне необходима. В этот раз наши послы были в Запорожье. Это правильно – посмотреть, что там происходит. Когда сидишь за 10 тысяч километров, то не всегда можешь "почувствовать запах"; не понимаешь, что такое "Шахед". А здесь они немного приблизились к тому, что мы переживаем ежедневно,

– отметил Огрызко.

В целом такое совещание дает хороший заряд понимания относительно того, какие сейчас приоритеты у государства. Президент отдельно определит для каждого посольства свои задачи.

Обратите внимание! Недавно в Украине заменили 16 послов. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.

Напомним, президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. В то же время он заявил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.