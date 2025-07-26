Историческое событие: экс-глава МИД проанализировал смену послов в 16 странах
- Недавно в Украине назначили 16 новых послов в разных странах.
- Министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко также отметил, что недавно произошло важное событие для дипломатического корпуса.
Недавно Владимир Зеленский назначил 16 новых послов. Но параллельно произошло еще одно важное для дипломатов событие.
Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины (2007 - 2009) Владимир Огрызко, отметив, что на самом деле важным событием было совещание послов. Это – один из важных моментов для всего дипломатического корпуса.
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Чем важно совещание послов
Как отметил Огрызко, совещание послов – это возможность для всего дипломатического корпуса встретиться с руководящим звеном государства. Тогда происходят встречи с президентом, премьер-министром, председателем Верховной Рады и представителями профильных министерств.
Это очень полезная история. Там идет насыщение информацией, которая крайне необходима. В этот раз наши послы были в Запорожье. Это правильно – посмотреть, что там происходит. Когда сидишь за 10 тысяч километров, то не всегда можешь "почувствовать запах"; не понимаешь, что такое "Шахед". А здесь они немного приблизились к тому, что мы переживаем ежедневно,
– отметил Огрызко.
В целом такое совещание дает хороший заряд понимания относительно того, какие сейчас приоритеты у государства. Президент отдельно определит для каждого посольства свои задачи.
Обратите внимание! Недавно в Украине заменили 16 послов. Подробнее об этом – читайте в материале 24 Канала.
Напомним, президент США Дональд Трамп не исключает возможности встречи с Владимиром Зеленским и диктатором Путиным. В то же время он заявил, что эта встреча должна была состояться еще три месяца назад.