Кресла меняются – подходы остаются: почему политические перестановки не дают результата

Отставки – часть политического цикла в демократической стране. Кто-то не справляется, меняются приоритеты, приходит новая команда с более четким видением изменений. Это сопровождается публичной оценкой, прозрачными мотивами, понятной и прокоммуницированной логикой решений. Такие алгоритмы действий присущи нормальному политическому процессу. Так должна работать власть, которая уважает граждан.

Не замена кресел: что нам на самом деле нужно?

Если же процесс отставки оформляют как кулуарное шоу с перестановками главных героев – это уже не политическая процедура, а симуляция. И это проблема, которая не просто дискредитирует институты, но и подрывает доверие к власти. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

Заметьте Нет времени на медленные изменения: выводы для Украины из Рима

Стоит понимать, что во время войны даже любые разговоры об изменениях в государственной власти – чрезвычайно важны и чувствительны для общества. Это маркер того, как качественно реализуется государственная политика и справляется ли аппарат государства с возложенными на него функциями. Когда это выглядит как часть пиара или медийного спектакля, теряется смысл и надежды на качественный результат анонсированных изменений.

Общество не должно превращаться в зрителей многодневного политического шоу с интригами и инсайдами о возможных рокировках, которые называют "перестановкой стульев" или "большим койкоперемещением".

В стране, которая воюет, каждая минута на вес золота, ведь потраченная на разогрев темы "кто-куда" – это потерянные ресурсы.

Поэтому стоит сконцентрироваться не на смене кресел, а на результатах. Что сделано? Что и почему провалено? Какая и на ком ответственность за это? И самое главное – что может сделать преемник?

Без ответов на эти вопросы отставка становится лишь символическим жестом, который призван удовлетворить запрос общества на изменения. Это похоже на способ сбросить ответственность. Нам нужна не медийная перестановка, а изменение подходов. Не замена "вывески", а политики.

Мы живем четвертый год в военном положении. В стране, которая выживает на грани возможного. И менять кого-то просто потому, что общество имеет запрос на изменения – это роскошь, которой мы не можем себе позволить.

Как осуществить реальное обновление?

За годы независимости украинская политическая система привыкла к модели: "уволили, значит сделали выводы". Самая высокая цена проваленной государственной политики – потеря должности.

Существует тенденция назначения послами уволенных чиновников, такая себе "почетная пенсия". Так, послом в Словении стал экс-министр обороны Андрей Таран, послом в Швейцарии – бывшая генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а экс-глава Гостаможслужбы и бывший министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин поехал послом в Китай.

Этот список можно продолжить. Но вопрос не в фамилиях, а в подходе: "не получилось – с глаз долой". Без отчета. Без анализа. Без политической ответственности.

Важно, что общество переросло "это не сработало, притворимся, что ничего не было". И как раз то, что ответственные не отвечают, – самая большая измена идее обновления.

Если же мы хотим реального обновления, нужно не просто менять людей, а менять культуру ответственности:

отчитываться перед обществом,

объяснять решения,

признавать ошибки,

понимать как действовать дальше.

Потому что без этого ни одна ротация не будет действенной.