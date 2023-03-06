Соблазнительный вариант с определенными "но": Фейгин предположил, могут ли генералы свергнуть Путина

Бывший высокопоставленный чиновник из Великобритании отметил, что в случае успешного контрнаступления ВСУ, генералы в России "выметут" Владимира Путина из Кремля. И именно из-за российского генералитета нынешний глава Кремля может потерять свою власть.

Для российской армии, которая уже проиграла войну, потому что не достигла поставленных целей, это мог быть выход. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политический деятель, юрист, блоггер Марк Фейгин.

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В Кремле идейная бедность

По его словам, это очень соблазнительный вариант и очень логичный.

Ведь генералам лучше все это закончить, потому что у них вообще может не остаться армии. Тогда кем они будут командовать – партизанами?

– подчеркнул оппозиционер.

Однако он считает, что среди генералов нет сплоченной группы.

Потому что для этого нужна хоть какая-нибудь плохонькая идея, ради которой все это произойдет. А также нужно понимать, кому они передадут власть,

– подчеркнул Фейгин.

По его мнению, сами они не смогут управлять экономикой. Для этого требуются специалисты.

"Что они будут с Россией делать? С санкциями? Какими будут отношения с Украиной? С Западом? Там такая идейная бедность, что некому взять на себя такую роль", – заметил он.

Марк Фейгин о вероятности свержения Путина российскими генералами: смотрите видео

Все трусливы

Оппозиционер отметил, что только ради самосохранения им нужен идеологический союзник, какая-то сила, которая скажет: вы совершайте все это, а мы вам поможем – договоримся с Западом о хотя бы частичной отмене санкций. Но в России продолжит существовать система власти.

Возможно они выберут какого-нибудь Мишустина (премьер-министр в России – 24 Канал) и он будет осуществлять все это,

– предположил он.

Собеседник считает, что в Кремле нет людей, способных на такие действия.

"Они там все трусливы. А для этого нужно действовать, не сидеть на месте. Потому что своим бездействием они заводят ситуацию еще глубже. Поэтому сейчас я не вижу перспективы такого развития событий", – подчеркнул Марк Фейгин.

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