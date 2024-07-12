Ожидаем большего: чем будет отличаться политика Кира Стармера и Риши Сунака

На выборах в Великобритании победили лейбористы во главе с Киром Стармером, который стал новым премьером. Очевидно, что этот политик серьезно отличается от своих предшественников Бориса Джонсона и Риши Сунака.

Об этом 24 Каналу рассказал европейский корреспондент "Голоса Америки" Богдан Цюпин, добавив, что от нового премьера будут звучать другие заявления и позиции. Однако во внешней политике не стоит ожидать проблем от смены власти.

Читайте также Чтобы Путин не победил: Байден и премьер Британии пришли к важному выводу о войне в Украине

Что может измениться в политике Великобритании

Действительно проблематичным может быть вопрос Израиля, ведь лейбористы в отличие от консерваторов всегда имели больше симпатий к Палестине. Однако по Украине вряд ли уровень поддержки уменьшится, ведь за помощь всегда голосовали обе партии.

Кир Стармер, когда был еще лидером оппозиции, то всегда говорил, что поддерживает курс на помощь Украине, а его партия будет делать это дальше. Впрочем стоит заметить, что сейчас Великобритания имеет свои проблемы с обороной, арсенал боеприпасов недостаточно большой на случай угрозы.

Возможно, наибольшим вкладом и продолжением курса на помощь Украине, будет обучение украинских военных. Уже сейчас тысячи украинцев прошли подготовку на британских базах,

– подчеркнул Богдан Цюпин.

Именно там они овладевали оружием, технику, учились вести себя в боевых условиях. Этот вклад Лондона является очень важным.

Но когда говорится о помощи оружием, то, очевидно, что Украина надеется на большее. Так, 14 танков Challenger 2, были очень важным жестом, после этого на поставку тяжелых танков согласились в Германии и США. Но 14 танков – это очень мало,

– добавил Богдан Цюпин.

Поэтому сейчас главным вопросом является то, что нового сможет сделать Великобритания для Украины. Возможно, тот факт, что Германия значительно опередила страну по объемам помощи не удовлетворит британских политиков. Тогда британцы могут захотеть помогать эффективнее. Эти вопросы теперь будут звучать к Киру Стармеру и его правительству.