На Львовщине и Волыни зафиксировали "пасхальный смерч"

В западных областях Украины зафиксировали "смерч". Необычное природное явление бушевало на полях. Несет ли оно опасность и о чем свидетельствует - рассказываем далее.

Соответствующие видео явления распространили в телеграмм-каналах, а зафиксировали его очевидцы. 24 Канал собрал все, что об этом известно.

Смотрите также Большинство регионов накроют кратковременные дожди: прогноз погоды в Украине на 7 мая

Так, в Волынской области смерч видели 5 мая жители села Дмитровка Луцкого района.

Смерч на Волыни: видео

Что касается Львовщины, то аналогичное явление зафиксировали сегодня, 6 мая.

Смерч на Львовщине: видео

Действительно ли это смерч

! В Укргидрометцентре сегодня, 6 мая предупреждали об опасных метеорологических явлениях: до конца суток в западных и северных областях ожидаются грозы. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Игорь Кибальчич, синоптик Харьковского регионального центра гидрометеорологии объяснил, что смерча не было ни на Львовщине, ни на Волыни, пишет ТСН. На видео зафиксировано другое природное явление – пылевой вихрь.

По словам специалиста, пылевой вихрь – это не смерч или торнадо, это разные природные явления.

"Пылевые вихри – возникают летом, когда солнце уже достаточно хорошо прогревает земную поверхность. Именно при таких условиях образуются восходящие потоки воздуха", – добавил Игорь Кибальчич.

Пылевой вихрь образуется именно при хорошей погоде, когда на дворе солнечно и дует преимущественно слабый ветерок, держится достаточно высокая температура воздуха.