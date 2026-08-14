Без какой-либо медицинской помощи: в оккупированной Херсонской области погибла 12-летняя девочка, – СМИ

Жизнь в условиях оккупации превращается в настоящее испытание на выживание, где даже базовая помощь становится недостижимой роскошью. Во временно оккупированной Голопристанской общине в Херсонской области умер 12-летний ребенок, которого родные не смогли вовремя доставить к врачам.

Об этом со ссылкой на начальницу Голопристанской городской военной администрации Светлану Линник сообщило агентство "Укринформ".

Что известно о трагедии в Херсонской области?

По ее словам, у девочки внезапно поднялась высокая температура, а на месте не оказалось ни лекарств, ни медицинского работника. Чтобы получить хотя бы шанс на помощь, матери пришлось бы самостоятельно отвезти ребенка к перекрестку, куда могла бы подъехать скорая, но сделать это она не смогла.

Светлана Линник рассказала, что система здравоохранения в общине фактически разрушена. "Аптек в общине осталось две – в городе и в Новой Збурьевке – небольшой приток был, пока осуществлялась перевозка людей, а сейчас допродают то, что осталось. Больницы не работают, ФАПы не работают уже давно. В селе Таврийское в медицинском учреждении еще находится что-то из медиков", – отметила она.

Она также добавила, что в Новой Збурьевке некоторое время дежурила "скорая", переведенная из Голой Пристани, но с прошлого года ее там уже нет. Теперь ближайшими пунктами, где люди могут рассчитывать хотя бы на какую-то помощь, остаются Бехтеры, Железный Порт и Скадовск.

Впрочем, и там ситуация далека от безопасной. По словам главы МВА, в скадовской больнице фиксируется рост смертности после "лечения", а у пациентов нередко возникают осложнения из-за непрофессионализма персонала. Из-за этого люди вынуждены искать помощь в Геническе, Каланчаке или даже ехать в оккупированный Крым.

Оккупационные власти во главе с гауляйтером Владимиром Сальдо, по словам Линник, игнорируют гуманитарный кризис и ограничиваются пустыми заявлениями. Россияне прекратили выдачу гуманитарной помощи в селах старостинских округов как минимум восемь месяцев назад, а в самом городе ее не видели уже более года.

В Голую Пристань оккупационные власти не заглядывают. Периодически приезжает священник Московского патриархата, который и раздавал гуманитарную помощь, но только тем, у кого был российский паспорт. И чтобы эту помощь привезли, люди даже какое-то время скидывались по 100 рублей,

– рассказала глава военной администрации.

Впереди жителей общины ждет еще и тяжелая зима без газоснабжения, тепла и электроэнергии. Прошлой зимой захватчики даже не пытались имитировать помощь гражданским. Чтобы согреться и приготовить еду, люди ставили во дворах самодельные летние печи, известные как "кабицы". Но дров для отопления катастрофически не хватает, а заготавливать их негде, потому что все окружающие леса плотно заминированы российскими военными.

Светлана Линник, которой три месяца назад удалось эвакуировать из зоны оккупации своих родственников, вспоминает их опыт. Ее родные, живя в обычных многоэтажках, были вынуждены выживать при температуре в помещении всего плюс три градуса и получили серьезные обморожения пальцев на ногах.

Напомним, на оккупированной части Херсонской области, в частности в Новой Каховке, сохраняются проблемы с электроснабжением. Местные жители фиксируют критически низкое напряжение, поэтому бытовая техника работает нестабильно и может выходить из строя.