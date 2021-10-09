Смерть 25-летнего украинца Никифоренко во Вроцлаве: обвинения предъявили 9 лицам

Прокуратура в Польше предъявила обвинения 9 лицам, которые могут быть причастными к смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко во Вроцлаве. Речь идет о полицейских и работниках вытрезвителя.

Обвинение выдвинули 4 правоохранителям и 3 работникам санитарно-медицинского центра. Об этом 9 октября сообщили в Окружной прокуратуре Щецина.

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В Польше в причастности к смерти Никифоренко обвинили 9 человек

За совершенные действия, приведшие к смерти гражданина Украины, 3 работникам полиции и 2 работникам вытрезвителя грозит заключение до 10 лет, а другим – до 5 лет,

– говорится в сообщении.

Прокуратура выдвинула обвинения в причастности к смерти Никифоренко:

трем полицейским (которых уже уволили из полиции) – в превышении служебных полномочий, издевательствах над задержанной особой и избиении с летальным исходом;

(которых уже уволили из полиции) – в превышении служебных полномочий, издевательствах над задержанной особой и избиении с летальным исходом; четвертому полицейскому – в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным, что противоречит его служебным обязанностям;

– в непрепятствовании физическому издевательству над задержанным, что противоречит его служебным обязанностям; двум работникам вытрезвителя – в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом;

– в совместном с полицейскими издевательстве над задержанным и избиении со смертельным исходом; врачу, которая дежурила в вытрезвителе , – в невыполнении надлежащего надзора за потерпевшим лицом, чем поставила ее под непосредственную угрозу смерти, а также в неосуществлении оценки состояния ее здоровья в свете применения в отношении него насилия, что привело к смерти;

, – в невыполнении надлежащего надзора за потерпевшим лицом, чем поставила ее под непосредственную угрозу смерти, а также в неосуществлении оценки состояния ее здоровья в свете применения в отношении него насилия, что привело к смерти; руководителю и одной из работниц вытрезвителя – в препятствовании уголовному производству и подаче ложной информации в медицинской документации относительно пребывания потерпевшего в центре.

Решение суда об избрании меры пресечения подозреваемым

Прокуратура обратилась в суд в отношении временного ареста на 3 месяца двух полицейских, а по другим – избрания меры пресечения в форме надзора полиции, запрета контактирования с определенными лицами, запрета выезжать за границу и залога имущества.

Несмотря на положительную оценку собранного прокуратурой материала, суд не согласился на временный арест 2 полицейских. Впрочем, прокуратура намерена обжаловать это решение суда,

– говорится в сообщении.

Прокурор на время следствия отстранил от исполнения служебных обязанностей врача, одного из полицейских, который еще работает в полиции, и 2 работников вытрезвителя. Четвертому полицейскому прокуратура запретила заниматься деятельностью, связанной с возможностью применения прямых принудительных мер.

Смерть 25-летнего Дмитрия Никифоренко: что известно