Вызывает шок, – в ОВА требуют публичного наказания после смерти мобилизованного на Одесчине

В Одесской области умер Борис Глушак, мобилизованный в армию, несмотря на инвалидность. В Одесской ОВА заявили, что все виновные должны быть наказаны.

На смерть Бориса Глушака отреагировал глава Одесской ОВА Олег Кипер. По словам Кипера, у него много вопросов к служащим, принявшим решение мобилизовать мужчину.

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За дело мобилизованного взялась прокуратура

"Смерть мобилизованного на военную службу юноши с недостатками здоровья у любого сознательного человека вызывает шок. У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение", – написал глава Одесской ОВА.

Кипер отметил, что ожидает правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК.

Но как руководитель ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий должностных лиц Березовского ТЦК, проводимых Специализированной военной прокуратурой Одесской области в рамках уголовного производства,

– заявил он.

Глава Одесской ОВА добавил, что все виновные должны быть публично наказаны. Он также выразил соболезнования родным и близким Бориса. "К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", – резюмировал Кипер.

Что известно о смерти Бориса Глушака