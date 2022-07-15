Семья погибшего британца Пола Ури обвинила россию в его смерти

Британец Пол Ури, удерживаемый в плену боевиками так называемой "днр", умер 10 июля. Как заявили оккупанты, причиной смерти стали "хронические болезни".

В то же время родители британца не согласны с медицинским заключением террористов. Они считают, что именно россия виновата в смерти их сына.

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Родители Пола Ури прокомментировали смерть сына

В интервью BBC родители Пола Ури заявили, что россияне перекрыли их сыну доступ к медицинской помощи и позволили ему умереть. В частности мужчине было запрещено контактировать с Красным Крестом. Пока мать британца Линда стремится узнать, как на самом деле погиб Пол.

Отец Пола добавил, что шансы на возвращение тела в Великобританию остаются низкими. По всей вероятности, таким образом оккупанты будут пытаться скрыть доказательства очередных зверств.

Напомним, британская гуманитарная организация Presidium Network, работающая в Украине, распространила заявление Линды Ури, в котором было сказано, что у ее сына диабет первого типа, а значит – ему необходим инсулин. Женщина также обращалась за помощью в МИД Великобритании и неоднократно отмечала, что ее сын не имеет большого опыта участия не только в военных, но и в гуманитарных операциях.

МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне

Ури работал волонтером в одной из общественных организаций, которая помогала пострадавшим в результате войны.

После того, как представители "днр" заявили о смерти пленного британца Пола Ури, МИД Великобритании вызвал посла россии андрея келина, чтобы выразить беспокойство из-за последних новостей.

Я поражена сообщениями о смерти британского гуманитарного работника Пола Ури во время содержания под стражей. россия должна понести полную ответственность за это,

– заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

В то же время, Трасс поручила своему заместителю Тиму Барроу выяснить причины смерти Ури. Дипломат потребует, чтобы сторона страны-агрессора выполнила свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом.

Также в британском МИД сообщили, что обсуждают смерть Ури с украинскими властями и поддерживают контакты с семьей погибшего.

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