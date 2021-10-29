Смерть, дарящая жизнь: уникальные истории первых трансплантаций в Украине

Жизнь в больнице меряют минутами, потому что каждая из них имеет свою ценность. За эту минуту кого-то удастся спасти, другому дать надежду. А для кого-то это будет последняя минута жизни.

24 канал запускает уникальный спецпроект "Даруя жизнь", где покажет впечатляющие кадры одних из первых трансплантаций в Украине. Вы сможете увидеть атмосферу в операционной, важность каждой минуты в лечении реципиентов, а также узнайте истории тех, кому пересаживали орган.

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С чего все начинается

Все начинается после констатации смерти мозга потенциального донора и получения согласия родственников. Трансполнаткординаторы отбирают среди согласованных реципиентов, больше всего совместимых с донором.

Сейчас этим занимается программа Единой государственной информационной системы трансплантации, она подбирает и в телефонном режиме сообщает больным, что им необходимо явиться в центр трансплантации.

Людям напоминают, что перед операцией нельзя ничего есть. Пациентам рассказывают, какие документы необходимо иметь с собой. Тогда их ждут в больнице.



Врачи во Львове проводят трансплантации органов / Фото 24 канала

Родственники "отпускают", чтобы подарить жизнь другим

Следующие 12 часов в больнице будут сложными для всех. Для родственников донора, которого придется "отпустить", подарив другим пациентам шанс на нормальную жизнь. А родные реципиентов не будут находить себе места, пока будет продолжаться операция.

Не легче будет самим реципиентам, которые соглашаются на риск, лишь бы жить. А еще сложно будет врачам, которые будут спасать почти сутки несколько жизней.



Максим Овечко возглавляет Львовский центр трансплантации / Фото 24 канала

Львовским центром трансплантации руководит 27-летний Максим Овечко. Его медицинская карьера началась в небольшом городе Ковеле, что на Волыни, где он работал урологом.

"В Ковеле мы запустили все, что могли: трансрезикцию простаты, потом операции на почке. У нас было все по урологии, что можно было представить в Украине. Тогда поняли, что еще не делали трансплантации", – вспомнил генеральный директор Львовской больницы скорой помощи Олег Самчук.

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Первая трансплантация в Украине

25 декабря 2019 года. Ночь перед Рождеством была поистине особенной. Светлой для реципиентов, и тяжелой для семьи донора, которые первыми дали согласие на изъятие органов. Это были сердце и почки молодого человека, попавшего в ДТП.

Врачи вспоминают, что состояние донора резко ухудшалось, произошло падение гемодинамики. Чтобы спасти органы, команда врачей приняла решение подключить к аппарату искусственного кровообращения. Таким образом удалось сохранить и сердце, и другие органы, чтобы эта трансплантация вообще состоялась.



Первая за 15 лет трансплантация сердца / Фото 24 канала

Пока врачи из Института сердца доезжали из Киева, важно было не потерять донора, ведь у реципиента, который должен был получить новое сердце, тоже жизнь держалась на волоске.

К операции присоединились более полусотни врачей, которые в большинстве не знакомы между собой. Однако их слаженность поражала – каждый из них понимал, 25 декабря – это начало новой медицинской истории в Украине. Это была первая трансплантация с перерывом в 15 лет.



К трансплантации присоединились более полусотни врачей / Фото 24 канала

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Клиническая больница скорой помощи

До 2020 года клиническая больница скорой помощи во Львове ничем не отличалась от сотни других в Украине. До того момента, пока там не получили лицензию, которая позволяет проводить трансплантации. И чтобы все здесь заработало – работу пришлось начать с нуля.

Трансплантация в Украине происходит только по 2 причинам: это энтузиазм и честность. Если этого не будет – то трансплантации дальше не будет. Олег Самчук Генеральный директор Львовской больницы скорой помощи

По словам Максима Овечко, после переезда команда начинала работу в двух палатах в урологическом отделении. Однако за более чем год им удалось создать новое отделение трансплантации, с отдельными операционными.



Трансплантацию почки ждут более 200 львовян / Фото 24 канала

Сейчас в отделении 16 работников, из них 4 основных врача – трансплантологи. Часть из них переехала из Ковеля, после дебюта в 2019 году. Часть присоединилась уже после переезда команды во Львов.

В этой больнице со старта пилотного проекта по трансплантации в Украине уже провели 40 констатаций смерти мозга. Конечно, не все эти люди стали донорами. Кто-то клинически не подходил ни одному реципиенту, а у кого-то были категорически против родственники.



Все разговоры с родственниками проводил лично Олег Самчук / Фото 24 канала

"Я родственникам доноров говорил правду, это очень тяжелые разговоры. Трудно объяснять, что мозг умер, но пока бьется сердце – надо изъять органы. Это тяжелая работа", – поделился главный врач.

Мама семинариста спасла 4 жизни

В декабре маме семинариста Любомира Миколишина Наталье стало плохо, она жаловалась на сильную головную боль. В скорой женщине стало еще хуже. По приезду врачи сказали – это кровоизлияние, шансов практически нет. За сутки она умерла.

Когда я был в фойе больницы, ко мне уже вышел врач и сказал, что у мамы констатировали смерть мозга, мама умерла,

– рассказал сын донора.

Тогда же его спросили о посмертном донорстве. Любомир должен был принять сверхсложное решение... и наконец согласился.



Сын донора Любомир Миколишин / Фото 24 канала

По словам Любомира, его решение было подкреплено сыновней любовью и той жертвенностью, которой учит церковь. Женщина скончалась 27 декабря.

Я получил 4 родственников – сын донора Натальи

Любомир Миколишин вспомнил, как впервые встретился с реципиентами. "Это была чрезвычайно семейная встреча, это была встреча, на которой я получил еще 4 родственников, это была очень теплая встреча, и 2-часовой или 3-часовой разговор без никого", – отметил сын доноры.



Любомир с людьми, получившими органы его мамы / Фото 24 канала

Сколько людей ждут трансплантации

Большинство из реципиентов, которые есть в листке ожидания, имеют острую почечную недостаточность. Единственный спасатель для них – гемодиализ. Впрочем, в мире – это не способ лечения, а способ спасти жизнь, пока пациент ждет трансплантацию.

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В Украине сейчас все по-другому – не все решаются на трансплантацию. Как рассказал Максим Овечко, во Львовской области тысяча пациентов на диализе. Из них на листе ожидания – 200 или 300 человек.

Пациенты и с почечной недостаточностью через день ездят в больницы, чтобы попасть на гемодиализ. Они "привязаны" к аппаратам, которые спасают их – и это имеет свою цену. Например, жертвовать своими мечтами.



Трансплантация дает пациентам шанс на другую жизнь / Фото 24 канала

Больные с острой сердечной недостаточностью мечтают выйти из дома и вдохнуть полной грудью, смеяться от души. Пациенты с циррозом печени – хотят видеть другое отражение в зеркале и не считать прожитые дни.

Доноров всегда на операцию везут по коридору почета.



Донора везут по коридору почета / Фото 24 канала

Каждый раз, идя по коридору почета, я не чувствую ног под собой и молюсь Богу, убеждая себя, что мы сделали все возможное Наталья Матолинец Завотделением реанимации

"Мое призвание в жизни – это спасать жизни людям, и если я знаю четко, что мы больше не можем помочь этому пациенту, то просто стараюсь убедить себя, что мы даем возможность жить другим людям. Это работает", – добавила Наталья Матолинец.