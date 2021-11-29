Смерть демократии: как Лукашенко нашел "больную точку" ЕС

Манипуляция мигрантами со стороны самопровозглашенного президента Лукашенко – классическое нападение на демократию автократа, который знает, что любая попытка дать отпор поставит под сомнение ценности блока.

Лукашенко и мир

Итак, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко сознательно игнорирует свое осуждение со стороны Большой семерки – крупнейших демократий и экономик мира, пишет CNN. Они обвиняют его в организации "нерегулярной миграции" с помощью "агрессивной и эксплуатационной кампании".

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Также Лукашенко отмахивается от упреков ЕС, что выборы президента страны были фиктивными и что на самом деле он не был переизбран на шестой срок подряд. Недаром этот стареющий автократ известен как последний диктатор Европы.

Большую часть этого месяца весь мир наблюдал как мигранты с Ближнего Востока – некоторые с маленькими детьми – застряли в морозных условиях. Их заставляли, часто с помощью физической силы, идти к границе с ЕС (Польша, балтийские страны – 24).

Силы обороны Польши не дали им разрешения пройти дальше, из-за чего те бросали камни, светили лазерами, распыляли слезоточивый газ, ломали ограждение. Большую часть из этого им передали белорусские силовики. В конце концов, против них применили водометы.



Водометы на границе Польши и Беларуси/ Фото Leak Herald

В откровенном интервью с CNN, так называемый глава МИД Беларуси Александр Макей рассказал о психологии, которая стоит за решением его главы начать "лобовую атаку" на границы Европы. "Беларусь показала темную сторону европейской демократии", – сказал он.

Как ни странно, эта тема нашла отклик и в Соединенных Штатах. Там президент Джо Байден сделал поддержку демократии ранней темой своей первой каденции. Белый дом считает, что на демократию совершается нападение.

Мы на переломном этапе, но все еще должны верить, что демократия может помочь нашим людям в меняющемся мире. На мой взгляд, это наша активная миссия,

– сказал Байден в Германии в прошлом году в феврале.

Американский рычаг слабеет

Но как именно поможет – это гораздо более сложный вопрос. И что надо для этого сделать, кстати, тоже. Саммит демократий, обещанный Байденом еще во время предвыборной кампании, до сих пор имеет лишь размытые очертания.

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Другая важная проблема заключается в том, что способность США и Байдена влиять на союзников тает из-за дипломатических ошибок.

Их уже несколько, на самом деле:

Хаотичный выход из Афганистана;

Пакт безопасности с Австралией и Британией, который оставил Францию не у дел;

Лукашенко и Путин получили возможность сеять раздор, разделение и несогласие в ближайших странах Европы;

В том же интервью Макей обвинил Польшу в "нарушении всех международных прав и законов и демократических ценностей". Но этим поставил логику с ног на голову, игнорируя автократические (а часто и тоталитарные – 24) практики самого Лукашенко.

Можно вспомнить нелегальную посадку рейса Ryanair в Минске ради задержания Романа Протасевича и Софии Сапеги. Он цинично кричит "волки", сознательно закрывая глаза на собственные нарушения. Это привычная практика для лидеров такого толка, которые ее активно используют по всему миру.

Разгаданный план: почему это не будет иметь значения

ЕС оказался в сложной ситуации. С одной стороны, блок выступает за защиту прав человека, по крайней мере публично. Но одновременно – отворачивается от мигрантов на своих границах и нападает на них с водяными пушками, пишет CNN.

Правозащитники критиковали Польшу за препятствование доступу журналистов в приграничный регион. Тех, кто успешно прошел за ограду, выжимают обратно в Беларусь (где стояли уже белорусские силы и толкали несчастных снова – 24).

Автократы используют заботливую сторону демократии, которая занимается достоинством человека и его правами. В какой-то момент, правительство Лукашенко предлагало 2000 мигрантов Германии. Тогда Беларусь заберет себе других.

Макей и его непризнанный президент, оба склоняли уже экс-канцлера Меркель к тому или иному соглашению. "Путин пытался решить кризис, – рассказал Макей. – Он разговаривал с Ангелой Меркель и Александром Лукашенко. В результате между ними состоялись телефонные разговоры".

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Германия заняла жесткую позицию/ Фото Euronews

Впрочем, Германия и ее партнеры по ЕС разгадали хитрость и отказались на нее купиться. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер позже сказал более прямо: "Мы не будем брать беженцев, не склоняемся перед давлением. Если бы мы это сделали, то основа этой коварной стратегии была бы успешной".

Что было на самом деле ЕС не "показал свою темную сторону", а провел оценку реальности и увидел там ложь Лукашенко.

Но будет ли это иметь значение для России и Беларуси? Конечно, нет. Они, говорит CNN, "процветают в гибриде надменности и смятения, где сомнения заменяют факты. Попытки запятнать моральную сторону демократии – это уже победа".

И хотя искусственный кризис не смог разделить ЕС, но для двоих диктаторов ничего зря не прошло.

Хрупкая демократия

Это всего лишь помогает им удерживать легитимность своего правления.

Для внутренней аудитории уже приготовлена полуправда о возможном плохом обращении с мигрантами со стороны охранников границы ЕС. Этого обычно достаточно, чтобы обмануть некоторых людей и заставить их поверить, что другая сторона ничем не лучше нашей.

На чем играет режим в Минске Лукашенко использует ключевую черту Европы – сочувствие – вооружая травму мигрантов и нацеливая ее на моральную силу ЕС, делая ее уязвимой. Реальная же слабость Старого Света не в физических границах, а в принципах.

Но еще более губительная травма, которую Лукашенко эксплуатирует, находится в сердце самой демократии. Чтобы отразить такое нападение на нее, ЕС был вынужден твердо стоять на своем и не пустить тех самых 2000 мигрантов.

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Со стороны логики это правильное решение, но с точки зрения морали – почти выходит за ее рамки, опускаясь до уровня непризнанного лидера Беларуси. ЕС тоже считал людей пешками в геополитических и играх безопасности. Именно этот вопрос Байден хочет, чтобы мир исследовал. Он показывает, что на кону в будущих битвах за демократию и что она сама поставлена на последнюю карту.

Внутри Союза снова будет риск возникновения призрака мигрантов на границах вследствие махинаций Лукашенко. И новая реальность может быть даже хуже, чем все предыдущие. А они уже на некоторое время разожгли популизм и национализм.



Джо Байден идет на свою инаугурацию/ Фото Vanity Fair

Во время своей инаугурации, Байден использовал слово "демократия" пять раз при вступлении и 11 в основной речи. Это было ключевое, поскольку он стоял там, где всего две недели до того произошла первая американская попытка госпереворота.

Он смотрел на центр Вашингтона, полный флагов, и его слова транслировались в миллионы домов и офисов автократов по всему миру. Байден предупредил: "Мы снова поняли, что демократия ценная. Но демократия также и хрупкая".

Это становится еще яснее, поскольку нападения на нее продолжаются как в США, так и повсюду по миру. Поэтому лидеры должны превратить свои красивые слова в действия.