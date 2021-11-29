Лукашенко та світ

Отже, самопроголошений президент Олександр Лукашенко свідомо ігнорує своє засудження з боку Великої Сімки – найбільших демократій та економік світу, пише CNN. Вони закидають йому організацію "нерегулярної міграції" за допомогою "агресивної та експлуатаційної кампанії".

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Так само Лукашенко відмахується від закидів ЄС, що вибори президента країни були фіктивні і що насправді він не був переобраний на шостий термін поспіль. Недарма цей старіючий автократ відомий як останній диктатор Європи.

Більшу частину цього місяця весь світ постерігав як мігранти з Близького Сходу – дехто з малими дітьми – застрягли у морозних умовах. Їх примушували, часто фізичною силою, йти до кордону з ЄС (Польща, балтійські країни - 24).

Сили оборони Польщі не дали їм дозволу пройти далі, через що ті кидали каміння, світили лазерами, розпилювали сльозогінний газ, ламали огорожу. Більшу частину з цього їм передали білоруські силовики. Зрештою, проти них застосували водомети.

Водомети на кордоні Польщі та Білорусі/ Фото Leak Herald

У відвертому інтерв’ю з CNN, так званий голова МЗС Білорусі Олександр Макей розповів про психологію, яка стоїть за рішенням його очільника розпочати "лобову атаку" на кордони Європи. "Білорусь показала темну сторону європейської демократії", – сказав він.

Як не дивно, ця тема знайшла відгук і у Сполучених Штатах. Там президент Джо Байден зробив підтримку демократії ранньою темою своєї першої каденції. Білий Дім вважає, що на демократію чиниться напад.

Ми на переломному етапі, але все ще повинні вірити, що демократія може допомогти нашим людям у світі, що змінюється. На мій погляд, це наша активна місія,

– сказав Байден у Німеччині минулого лютого.

Американський важіль слабшає

Але як саме допоможе – це набагато складніше питання. І що треба для цього зробити, до речі, теж. Саміт демократій, обіцяний Байденом ще під час передвиборчої кампанії, досі має лише розмиті обриси.

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Інша важлива проблема полягає у тому, що здатність США та Байдена впливати на союзників тане через дипломатичні помилки.

Їх вже декілька, насправді:

Хаотичний вихід з Афганістану;

Безпековий пакт з Австралією та Британією, що залишив Францію не при справах;

Лукашенко та Путін отримали можливість сіяти розбрат, розділення та незгоду у найближчих країнах Європи;

У тому самому інтерв’ю, Макей звинуватив Польщу у "порушенні всіх міжнародних прав та законів та демократичних цінностей". Але цим поставив логіку з ніг на голову, ігноруючи автократичні (а часто і тоталітарні - 24) практики самого Лукашенко.

Можна згадати нелегальну посадку рейсу Ryanair у Мінську заради затримання Романа Протасевича та Софії Сапєги. Він цинічно кричить "вовки", свідомо закриваючі очі на власні порушення. Це звична практика для лідерів такого штибу, які її активно використовують по всьому світу.

Розгаданий план: чому це не матиме значення

ЄС опинився у складній ситуації. З одного боку, блок виступає за захист прав людини, принаймні публічно. Але одночасно – відвертається від мігрантів на своїх кордонах та нападає на них з водяними гарматами, пише CNN.

Правозахисники критикували Польщу за перешкоджання доступу журналістів до прикордонного регіону. Тих, хто успішно пройшов за загорожу, витискають назад у Білорусь (де стояли вже білоруські сили та штовхали нещасних знову - 24).

Автократи використовують турботливу сторону демократії, яка опікується гідністю людини та її правами. У один момент, уряд Лукашенко пропонував 2000 мігрантів Німеччині. Тоді Білорусь забере собі інших.

Макей та його невизнаний президент обидва схиляли вже ексканцлерку Меркель до тієї чи іншої угоди. "Путін намагався вирішити кризу, – розповів Макей. – Він розмовляв з Ангелою Меркель та Олександром Лукашенком. В результаті, між ними відбулися телефонні розмови".

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Німеччина зайняла жорстку позицію/ Фото Euronews

Втім, Німеччина та її партнери по ЄС розгадали хитрість та відмовилися на неї пристати. Голова МВС Німеччини Горст Зеехофер пізніше сказав більш прямо: "Ми не будемо брати біженців, не схиляємось перед тиском. Якби ми це зробили, то основа цієї підступної стратегії була б успішна".

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Але чи буде це мати значення для Росії та Білорусі? Звичайно, що ні. Вони, вважає CNN, "процвітають у гібриді гордовитості та сум’яття, де сумніви замінюють факти. Спроби заплямувати моральну сторону демократії – це вже перемога".

І хоча штучна криза не змогла розділити ЄС, але для двох диктаторів нічого намарно не сталося.

Тендітна демократія

Це всього лише допомагає їм утримувати легітимність свого правління.

Для внутрішньої авдиторії вже приготована напівправда про можливе погане поводження з мігрантами з боку охоронців кордону ЄС. Цього зазвичай достатньо, щоб обманути деяких людей і змусити їх повірити: інша сторона нічим не краща за нашу.

На чому грає режим у Мінську Лукашенко використовує ключову рису Європи – співчуття – озброюючи травму мігрантів і націлюючи її на моральну силу ЄС, роблячи її вразливою. Реальна ж слабкість Старого Світу не у фізичних кордонах, а у принципах.

Але ще більш згубна травма, яку Лукашенко експлуатує, знаходиться у серці самої демократії. Щоб відбити такий напад на неї, ЄС був змушений твердо стояти на своєму і не пустити тих самих 2000 мігрантів.

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З боку логіки це правильне рішення, але з точки зору моралі – майже виходить за її рамки, опускаючись до рівня невизнаного лідера Білорусі. ЄС теж вважав людей пішаками у геополітичних та безпекових іграх. Саме це питання Байден хоче, щоб світ дослідив. Він показує, що на кону у майбутніх битвах за демократію і що вона сама поставлена на останню карту.

Всередині Союзу знову буде ризик постання привиду мігрантів на кордонах внаслідок махінацій Лукашенко. І нова реальність може бути навіть гіршою, ніж всі попередні. А вони вже на деякий час розпалили популізм та націоналізм.

Джо Байден йде на свою інавгурацію/ Фото Vanity Fair

Під час своєї інавгурації, Байден використав слово “демократія” п’ять раз під час вступу та 11 у основній промові. Це було ключове, оскільки він стояв там де лише два тижні до того сталася перша американська спроба держперевороту.

Він дивився на центр Вашингтону, повний прапорів і його слова транслювалися до мільйонів будинків та офісів автократів по всьому світу. Байден попередив: "Ми знову зрозуміли, що демократія - цінна. Але демократія також і тендітна".

Це стає ще яснішим, оскільки напади на неї продовжуються як у США, так і всюди по світу. Тож лідери мають перетворити свої красиві слова у дії.