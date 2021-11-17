Боягузи та божевільні

Коли ми говоримо про моральне падіння республіканців, пише у своїй колонці для NYT лавреат Нобелівської премії з економіки Пол Круґман, ми намагаємося зосередитись на очевидних екстремістах. Таких як ті, хто називає зміну клімату аферою і штурмують Капітолій 6 січня.

Штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року / Фото Politico

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Страх у партії Але божевільні не керували б республіканською повісткою так повноцінно, якби не боягузи. Ті у партії, хто дійсно розуміє все краще, але надійно ковтають свої побоювання і дотримуються партійної лінії.

І наразі труси та божевільні разом складають все обране крило Good Old Party (Стара добра партія – 24).

Приклади з історії Америки

Згадайте, пропонує Круґман, 1980 рік. Тоді Джордж Уокер Буш та Рональд Рейган змагалися за право бути висунутими від Республіканської партії для участі у виборах президента США.

Буш-старший назвав ідеї Рейгана "вуду-економікою". Все, що ми бачили до того, показало – він мав рацію, але протримався на американському Олімпі недовго.

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І вже до 2017 року, навіть помірковані республіканці, такі як С’юзен Коллінз, пристали на ідею Трампа: "скорочення податків зменшить, а не збільшить дефіцит бюджету". Насправді ж, все сталося навпаки – дефіцит лише зріс.

Скасовані факти – все одно факти / Фото NRDC Action Plan

Або взяти вже згадану вище зміну клімату. У 2008 році Джон Маккейн боровся за посаду президента, обіцяючи обмежити американські викиди парникових газів у атмосферу. Але наразі республіканці об’єдналися у Конгресі і активно протистоять будь-яким активним діям щодо зупинки глобального потепління.

А 30 сенаторів GOP узагалі відкрито заперечують величезні наукові докази, що кліматичні зміни викликані діяльністю людини. Брехня, що отруює американську політику, має спільну історію життя.

Вона починається з цинізму, поширюється завдяки дезінформації. А далі республіканці, що знають правду, погоджуються на неправду і капітулюють. Дуже яскраво це показано у темі "вкрадених виборів".

Справжня перемога Трампа

Дональд Трамп ніколи не мав доказів цього вчинку, але його це не хвилювало. Він лише хотів зберігти владу, а як не вийде – оприлюднити побрехеньки, які дозволять тримати GOP в кулаці і контролювати партію.

Попри відсутність доказів та провал кожної спроби створити судову справу, стабільний барабанний бій пропаганди запевнив переважну більшість однопартійців, що виграш Джо Байдена був нелегальним.

Поважні республіканці, які спочатку відкидали саму ідею Великого Обману, зараз мовчать або навіть просувають її. Наприклад, видання The Wall Street Journal опублікувало – без перевірок чи виправлень – лист до редактора від власне Трампа.

Текст був сповнений неправди, яка таким чином отримала нову потужну платформу для поширення. Республіканці дійшли до того, чим вони є зараз: партією за пандемію та проти вакцин, об’єктивно.

Політичний саботаж республіканців

Деякі губернатори, як-то Рон де Сантіс з Флориди або Грег Ебботт з Техасу, заявляли, що вони проти вакцинації через "порушення прав та свобод". Але обидва намагалися завадити приватному бізнесу вимагати свідоцтво про щеплення у співробітників.

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Тож насправді це лише прикриття. Насправді ж рух проти щеплень почався як політично вмотивований саботаж, вважає Круґман. Бо успішна кампанія, яка закінчила б пандемію, була б гарною новиною для Байдена.

Covid-19 та вакцинація = смерть. Акція прихильників Трампа проти вакцин / Фото Vanity Fair

І він спрацював, якщо дивитися правди у вічі. Серед багатьох причин, чому американці відмовляються щепитися, є серйозна кореляція між партійною приналежністю району та рейтингами смертності та вакцинації.

Те, що ковід ще тут і гальмує американську економіку, серйозно б’є по рейтингу схвалення роботи Байдена (що й потрібно республіканцям).

Що ще важливіше, багато хто з вірних партійців (party base – 24) купилися на твердження, що вимога вакцинуватися від COVID-19 – "тиранічне втручання держави у особисті рішення". Все більше батьків, які підтримують цю партію, тепер відмовляються щепити дітей й проти інших інфекційних захворювань.