Боягузи та божевільні
Коли ми говоримо про моральне падіння республіканців, пише у своїй колонці для NYT лавреат Нобелівської премії з економіки Пол Круґман, ми намагаємося зосередитись на очевидних екстремістах. Таких як ті, хто називає зміну клімату аферою і штурмують Капітолій 6 січня.
Штурм Капітолію прихильниками Трампа 6 січня 2021 року / Фото Politico
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Страх у партіїАле божевільні не керували б республіканською повісткою так повноцінно, якби не боягузи. Ті у партії, хто дійсно розуміє все краще, але надійно ковтають свої побоювання і дотримуються партійної лінії.
І наразі труси та божевільні разом складають все обране крило Good Old Party (Стара добра партія – 24).
Приклади з історії Америки
Згадайте, пропонує Круґман, 1980 рік. Тоді Джордж Уокер Буш та Рональд Рейган змагалися за право бути висунутими від Республіканської партії для участі у виборах президента США.
Буш-старший назвав ідеї Рейгана "вуду-економікою". Все, що ми бачили до того, показало – він мав рацію, але протримався на американському Олімпі недовго.
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І вже до 2017 року, навіть помірковані республіканці, такі як С’юзен Коллінз, пристали на ідею Трампа: "скорочення податків зменшить, а не збільшить дефіцит бюджету". Насправді ж, все сталося навпаки – дефіцит лише зріс.
Скасовані факти – все одно факти / Фото NRDC Action Plan
Або взяти вже згадану вище зміну клімату. У 2008 році Джон Маккейн боровся за посаду президента, обіцяючи обмежити американські викиди парникових газів у атмосферу. Але наразі республіканці об’єдналися у Конгресі і активно протистоять будь-яким активним діям щодо зупинки глобального потепління.
А 30 сенаторів GOP узагалі відкрито заперечують величезні наукові докази, що кліматичні зміни викликані діяльністю людини. Брехня, що отруює американську політику, має спільну історію життя.
Вона починається з цинізму, поширюється завдяки дезінформації. А далі республіканці, що знають правду, погоджуються на неправду і капітулюють. Дуже яскраво це показано у темі "вкрадених виборів".
Справжня перемога Трампа
Дональд Трамп ніколи не мав доказів цього вчинку, але його це не хвилювало. Він лише хотів зберігти владу, а як не вийде – оприлюднити побрехеньки, які дозволять тримати GOP в кулаці і контролювати партію.
Поважні республіканці, які спочатку відкидали саму ідею Великого Обману, зараз мовчать або навіть просувають її. Наприклад, видання The Wall Street Journal опублікувало – без перевірок чи виправлень – лист до редактора від власне Трампа.
Текст був сповнений неправди, яка таким чином отримала нову потужну платформу для поширення. Республіканці дійшли до того, чим вони є зараз: партією за пандемію та проти вакцин, об’єктивно.
Політичний саботаж республіканців
Деякі губернатори, як-то Рон де Сантіс з Флориди або Грег Ебботт з Техасу, заявляли, що вони проти вакцинації через "порушення прав та свобод". Але обидва намагалися завадити приватному бізнесу вимагати свідоцтво про щеплення у співробітників.
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Тож насправді це лише прикриття. Насправді ж рух проти щеплень почався як політично вмотивований саботаж, вважає Круґман. Бо успішна кампанія, яка закінчила б пандемію, була б гарною новиною для Байдена.
Covid-19 та вакцинація = смерть. Акція прихильників Трампа проти вакцин / Фото Vanity Fair
Те, що ковід ще тут і гальмує американську економіку, серйозно б’є по рейтингу схвалення роботи Байдена (що й потрібно республіканцям).
Що ще важливіше, багато хто з вірних партійців (party base – 24) купилися на твердження, що вимога вакцинуватися від COVID-19 – "тиранічне втручання держави у особисті рішення". Все більше батьків, які підтримують цю партію, тепер відмовляються щепити дітей й проти інших інфекційних захворювань.