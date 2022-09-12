Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании, чтобы отдать дань уважения Елизавете II
Источник:сайт Президента Украины
Президент Владимир Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании в Украине. Украинский лидер почтил память королевы Елизаветы II.
Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции. Также он выразил искренние соболезнования от имени украинского народа Соединенному Королевству и странам Содружества.
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Как Зеленский почтил память королевы Елизаветы II
Украинский лидер от имени народа Украины и от себя лично выразил искренние соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. По его словам, украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату.
Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны. Память о Ее Величестве и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества,
– отметил Зеленский в книге скорби.
Зеленский почтил память королевы / фото сайт Президента
Зеленский сделал запись в книге скорби / фото сайт Президента
Также президент пообщался с представителями посольства Великобритании в Украине.
Зеленский пообщался с представителями посольства Великобритании / фото сайт Президента
Кроме того, в церемонии памяти королевы принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что для него большая честь сделать запись в книге скорби о смерти монархини.
"Я глубоко скорблю из-за смерти королевы Елизаветы II. Ее устойчивое лидерство и правящая мудрость признаны далеко за пределами Соединенного Королевства", – подчеркнул Ермак.
Андрей Ермак также почтил память королевы / фото сайт Президента
В Украине почтили память королевы Елизаветы / фото сайт Президента
В Киеве пластуны почтили память Елизаветы II
9 и 10 сентября в Киеве возле Посольства Великобритании проходили разнообразные акции. Во время них люди, которым была близка Елизавета II, имели возможность почтить ее.
Так, в посольство люди приносили цветы, рисунки, лампадки. А еще там собрались пластуны, ведь Елизавета II сама была скаутом.
Напомним, что Елизавета II ушла в вечность 8 сентября в 97-летнем возрасте. В своей трогательной речи принц Уильям подчеркнул, что мир потерял лидера, а он – бабушку.
Накануне мы рассказывали, как украинцы приносили цветы к британскому посольству в Киеве. Они делали это в знак солидарности с британским народом. Кстати, в Великобритании объявили 10-дневный траур в связи со смертью Елизаветы II.
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