Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании, чтобы отдать дань уважения Елизавете II

Президент Владимир Зеленский посетил резиденцию посла Великобритании в Украине. Украинский лидер почтил память королевы Елизаветы II.

Зеленский сделал запись в книге скорби и возложил цветы на территории резиденции. Также он выразил искренние соболезнования от имени украинского народа Соединенному Королевству и странам Содружества.

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Как Зеленский почтил память королевы Елизаветы II

Украинский лидер от имени народа Украины и от себя лично выразил искренние соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. По его словам, украинки и украинцы разделяют эту тяжелую утрату.

Скорбим вместе с Соединенным Королевством, Содружеством наций и всеми подданными британской короны. Память о Ее Величестве и ее самоотверженном служении своему народу навсегда останется в истории человечества,

– отметил Зеленский в книге скорби.



Зеленский почтил память королевы / фото сайт Президента



Зеленский сделал запись в книге скорби / фото сайт Президента

Также президент пообщался с представителями посольства Великобритании в Украине.



Зеленский пообщался с представителями посольства Великобритании / фото сайт Президента

Кроме того, в церемонии памяти королевы принял участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что для него большая честь сделать запись в книге скорби о смерти монархини.

"Я глубоко скорблю из-за смерти королевы Елизаветы II. Ее устойчивое лидерство и правящая мудрость признаны далеко за пределами Соединенного Королевства", – подчеркнул Ермак.





Андрей Ермак также почтил память королевы / фото сайт Президента



В Украине почтили память королевы Елизаветы / фото сайт Президента

В Киеве пластуны почтили память Елизаветы II

9 и 10 сентября в Киеве возле Посольства Великобритании проходили разнообразные акции. Во время них люди, которым была близка Елизавета II, имели возможность почтить ее.

Так, в посольство люди приносили цветы, рисунки, лампадки. А еще там собрались пластуны, ведь Елизавета II сама была скаутом.

Напомним, что Елизавета II ушла в вечность 8 сентября в 97-летнем возрасте. В своей трогательной речи принц Уильям подчеркнул, что мир потерял лидера, а он – бабушку.

Накануне мы рассказывали, как украинцы приносили цветы к британскому посольству в Киеве. Они делали это в знак солидарности с британским народом. Кстати, в Великобритании объявили 10-дневный траур в связи со смертью Елизаветы II.

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