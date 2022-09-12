Зеленський зробив запис у книзі скорботи та поклав квіти на території резиденції. Також він висловив щирі співчуття від імені українського народу Сполученому Королівству та країнам Співдружності.

До теми Наші молитви з вами, – Зеленський висловив співчуття британцям через смерть Єлизавети ІІ

Як Зеленський вшанував пам'ять королеви Єлизавети II

Український лідер від імені народу України та від себе особисто висловив щирі співчуття у зв’язку зі смертю королеви Єлизавети ІІ. За його словами, українки та українці поділяють цю важку втрату.

Сумуємо разом зі Сполученим Королівством, Співдружністю націй та всіма підданими британської корони. Пам'ять про Її Величність та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства,

– зазначив Зеленський у книзі скорботи.



Зеленський вшанував пам'ять королеви / фото сайт Президента



Зеленський зробив запис у книзі скорботи / фото сайт Президента

Також президент поспілкувався з представниками посольства Великої Британії в Україні.



Зеленський поспілкувався з представниками посольства Великої Британії / фото сайт Президента

Крім того, у церемонії вшанування пам’яті королеви взяв участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він зазначив, що для нього велика честь зробити запис у книзі скорботи стосовно смерті монархині.

"Я глибоко сумую через смерть королеви Єлизавети II. Її стійке лідерство та керівна мудрість визнані далеко за межами Сполученого Королівства", – наголосив Єрмак.



Андрій Єрмак також вшанував пам’ять королеви / фото сайт Президента



В Україні вшанували пам’ять королеви Єлизавети / фото сайт Президента

У Києві пластуни вшанували пам'ять Єлизавети ІІ

Упродовж 9 та 10 вересня у Києві поблизу Посольства Великої Британії проходили різноманітні акції. Під час них люди, котрим була близька Єлизавета ІІ, мали можливість вшанувати її.

Так, до посольства люди приносили квіти, малюнки, лампадки. А ще там зібралися пластуни, адже Єлизавета ІІ сама була скауткою.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ відійшла у вічність 8 вересня у 97-річному віці. У своїй зворушливій промові принц Вільям наголосив, що світ втратив лідера, а він – бабусю.

Напередодні ми розповідали, як українці приносили квіти до британського посольства у Києві. Вони це робили на знак солідарності з британським народом. До речі, у Великій Британії оголосили 10-денний траур у зв'язку зі смертю Єлизавети ІІ.

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