Такое мнение 24 Каналу выразил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. Он предположил, что могло повлечь внезапную смерть бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО.
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Уничтожаются неугодные
Тело 68-летнего генерала-лейтенанта авиации Владимира Свиридова 15 ноября обнаружили в собственном доме в поселке Аджиевском Ставропольского края. Рядом с ним обнаружили и тело его 72-летней жены Татьяны.
Это ведь Россия. Здесь или съели, или выпили что-нибудь не то. К тому же в паре, поэтому так и получилось,
– сказал Свитан.
По данным российских СМИ, военный и его супруга скончались еще неделю назад.
По мнению полковника ВСУ в запасе, не следует исключать вариант того, что в России уничтожаются неугодные или те, кто не справился с определенными задачами. Однако вряд ли этим занимается Владимир Путин. Это направление внутренней политики страны-агрессора возглавляет секретарь совета безопасности Николай Патрушев. Вероятно, Патрушев имеет отношение к таинственным смертям.
Путин, конечно, также и фсбшник, и кгбшник. Но, возможно, таким образом его соратники проявляют свою ловкость. К смерти генерала Свиридова может быть причастно окружение российского президента. Они могут согласовывать либо просто отчитываться потом, либо даже не сообщают. Путин может даже и не знает, что отменяли кого-то из генералов,
– отметил Свитан.
На телах признаков насильственной смерти не было обнаружено. В доме супругов также проверили уровень концентрации вредных веществ. Однако все показатели в норме. А значит, точной причины смерти пока установить не удалось.
Кто причастен к таинственным смертям в России: смотрите видео
В России массово умирают генералы и чиновники
- В конце октября в России скончался председатель совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. В нефтегазовой отрасли он работал более 50 лет и получил за это награды от страны-террориста. По официальным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
- На концерт Кобзона попал генерал-лейтенант Геннадий Лопырев. Ранее он руководил Службой охраны на Кавказе и строительством "дворца Путина". Лопырев внезапно скончался в тюрьме.
- Стало известно, что в Краснодаре застрелили 42-летнего заместителя начальника отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислав Ржицкий. Предполагают, что капитан мог быть причастен к ракетному удару по Виннице.