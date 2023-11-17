Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. Він припустив, що могло спричинити раптову смерть колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО.

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Знищуються неугодні

Тіло 68-річного генерала-лейтенанта авіації Владіміра Свірідова 15 листопада знайшли у власному будинку в селищі Аджієвському Ставропільського краю. Поряд з ним виявили й тіло його 72-річної дружини Тетяни.

Це ж Росія. Тут або з'їли, або випили щось не те. До того ж в парі, тому так і вийшло,

– сказав Світан.

За даними російських ЗМІ, військовий та його дружина померли ще тиждень тому.

На думку полковника ЗСУ в запасі, не треба відкидати варіант того, що в Росії знищуються неугодні або ті, хто не впорався з певними завданнями. Проте навряд чи цим займається Владімір Путін. Цей напрямок внутрішньої політики країни-агресора очолює секретар ради безпеки Ніколай Патрушев. Ймовірно, Патрушев має відношення до таємничих смертей.

Путін, звісно, також і фсбшник, й кгбшник. Але, можливо, у такий спосіб його “соратники” проявляють свою спритність. До смерті генерала Свиридова може бути причетне оточення російського президента. Вони можуть узгоджувати або просто звітувати потім, або навіть й не повідомляють. Путін може навіть й не знає, що відмінусували когось з генералів,

– зазначив Світан.

На тілах ознак насильницької смерті не виявили. У будинку подружжя також перевірили рівень концентрації шкідливих речовин. Однак всі показники в нормі. А, отже, точної причини смерті наразі встановити не вдалося.

Довідка: Генерал-лейтенант авіації Владімір Свірідов командував 6 армією ВПС та ППО РФ з 2005 по 2009 роки.

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