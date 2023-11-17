Таку думку 24 Каналу висловив льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий аналітик Роман Світан. Він припустив, що могло спричинити раптову смерть колишнього командувача 6-ю армією ВПС і ППО.
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Знищуються неугодні
Тіло 68-річного генерала-лейтенанта авіації Владіміра Свірідова 15 листопада знайшли у власному будинку в селищі Аджієвському Ставропільського краю. Поряд з ним виявили й тіло його 72-річної дружини Тетяни.
Це ж Росія. Тут або з'їли, або випили щось не те. До того ж в парі, тому так і вийшло,
– сказав Світан.
За даними російських ЗМІ, військовий та його дружина померли ще тиждень тому.
На думку полковника ЗСУ в запасі, не треба відкидати варіант того, що в Росії знищуються неугодні або ті, хто не впорався з певними завданнями. Проте навряд чи цим займається Владімір Путін. Цей напрямок внутрішньої політики країни-агресора очолює секретар ради безпеки Ніколай Патрушев. Ймовірно, Патрушев має відношення до таємничих смертей.
Путін, звісно, також і фсбшник, й кгбшник. Але, можливо, у такий спосіб його “соратники” проявляють свою спритність. До смерті генерала Свиридова може бути причетне оточення російського президента. Вони можуть узгоджувати або просто звітувати потім, або навіть й не повідомляють. Путін може навіть й не знає, що відмінусували когось з генералів,
– зазначив Світан.
На тілах ознак насильницької смерті не виявили. У будинку подружжя також перевірили рівень концентрації шкідливих речовин. Однак всі показники в нормі. А, отже, точної причини смерті наразі встановити не вдалося.
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На Росії масово помирають генерали та чиновники
- Наприкінці жовтня у Росії помер голова ради директорів "Лукойлу" Володимир Некрасов. У нафтогазовій галузі він працював понад 50 років й отримав за це відзнаки від країни-терористки. За офіційними даними, причиною смерті стала гостра серцева недостатність.
- На концерт до Кобзона потрапив генерал-лейтенант Геннадій Лопирьов. Раніше він керував Службою охорони на Кавказі і будівництвом "палацу Путіна". Лопирьов раптово помер у в'язниці.
- Стало відомо, що у Краснодарі застрелили 42-річного заступника начальника відділу з мобілізаційної роботи та командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького. Припускають, що капітана міг бути причетний до ракетного удару по Вінниці.