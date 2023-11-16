Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник та засновник організації Gulagu.net Володимир Осєчкін. Він переконаний, що злочинна ідея Росії використовувати у війні в'язнів у майбутньому завдасть суттєвої шкоди її суспільству.

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Як Росія агітує в'язнів підписувати контракти

У російських тюрмах існує можливість за хабар передавати ув'язненим мобільні телефони. Однак переданий телефон наглядачі використовують для стеження за в’язнями та контролювання їхньої поведінки.

"Завдяки цьому агенти наглядачів можуть записувати на відео та аудіо подробиці з життя в'язнів. Це створює велику систему вимагання грошей у в'язнів, через яку їх вганяють у борги, які понижують їхній статус у тюрмі. І після того, як для таких людей створюють нестерпні умови, до них приїздять вербувальники до армії. Такі в'язні готові на що завгодно, аби лише не бути у тюрмі", – пояснив Осєчкін.

Однак попри такі умови, великого бажання воювати в російській армії ув'язнені не мають.За словами правозахисника, лише надзвичайно малий відсоток з майже пів мільйона в'язнів країни-агресора зголошується підписувати контракт з російським міноборони.

Володимир Осєчкін про участь російській в'язнів у війні проти України: дивіться відео

Які проблеми для Росії створює вербування ув’язнених

Ще влітку 2022 року, коли Євгєній Пригожин вперше почав вербувати в'язнів, на російських рецидивістів гарне враження справляло гасло: "Нам потрібні ваші кримінальні таланти для того, щоб ви вбивали заради Росії".

Це було першою звісткою про майбутні злочини проти людяності. Відтоді у в'язнів, що вчинили особливо тяжкі злочини, з'явилася можливість достроково вийти на волю після піврічної служби на фронті.

Повернувшись з війни, рецидивіст може почати вбивати тих, хто, на його думку, винен у його арешті. У такого типу людей є особливі "переліки помсти", тому було очікувано, що це призведе до цілої низки злочинів,

– зазначив правозахисник.

Цікаво, що після перших повідомлень про вербування в'язнів західні медіа були шоковані цією ініціативою Кремля й відмовлялися у неї вірити. Важливо розуміти, що без формальної згоди Владіміра Путіна помилувати в'язнів, що будуть відправлені на фронт, цього б не відбулося.

"Усе керівництво Росії, причетне до цієї нелюдяної схеми, має бути притягнуте до кримінальної відповідальності. Путін і оточення сконструювали конвеєр смерті, повністю обнуливши судову систему Росію. Через це багато російських суддів та слідчих йдуть у відставку, тому що їхня робота з пошуку, затримки й засудження злочинців перестала мати сенс", – переконаний Осєчкін.

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