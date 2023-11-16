В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив слова генерала Бена Ходжеса.

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Вразливе місце росіян

За його словами, у Чорноморського флоту щось не склалося. Як виявилося, це найвразливіше місце російської армії.

Чорноморський флот затиснутий берегами Чорного моря. Для того, щоб розвернутися, у них немає місця. Флот повинен мати вихід до океану – тільки тоді він є флотом,

– зазначив Роман Світан.

"А так це дуже хороша ціль і для ракет, і для авіації. Потопити весь Чорноморський флот може пара бригад винищувачів. Два тижні й не буде Чорноморського флоту, якщо винищувачі будуть заряджені потрібною кількістю озброєння", – розповів військовий експерт.

Це велика проблема для росіян. Вони чудово її розуміють, проте нічого зробити не можуть.

Світан додав, що Ходжес правильно назвав "ключ" до всієї операції щодо звільнення України. Це Крим. Саме цей "ключ" потрібно дістати та запустити.

Дивіться повне відео з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу:

Плани росіян щодо нової залізниці

Росіяни поспіхом намагаються будувати залізницю від Ростова через Маріуполь, Бердянськ, повз Мелітополь до Чонгара й Генічеська.



План росіян щодо залізниці / Скриншот з відео

При цьому представники країни-агресорки стверджують, що наразі немає навіть проєкту цієї залізниці. Адже частина дороги перебуває не на безпечній відстані від лінії фронту.

Ми зараз вже контролюємо Мелітополь, а та залізниця якраз мала б повз нього проходити. Якби вони не намагалися, проте їм доведеться будувати її через Мелітополь. Адже там незручності створює затока,

– розповів військовий експерт.



Залізниця через Мелітополь / Скриншот з відео

Він зазначив, якщо ЗСУ пройдуть ще кілометрів 5 – 7, то будуть діставати й до Азовського узбережжя. Тоді в росіян вже не буде можливостей якось сховати залізницю від нашого базового озброєння.

"Тобто, маючи достатню кількість ракет, ми цю дорогу без проблем відмінусуємо. Саме тому росіяни, скоріш за все, відмовляться від цього проєкту", – підсумував Роман Світан.

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