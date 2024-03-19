В Черновцах попрощались с экс-нардепом Геннадием Москалем

В Черновцах на Центральном кладбище состоялось прощание с украинским политиком. Речь идет о Геннадии Москале.

О смерти украинского политического и общественного деятеля Геннадия Москаля стало известно еще 17 марта. До этого он долго болел. Москаль занимал целый ряд государственных должностей в разные периоды своей жизни.

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В Черновцах попрощались с Геннадием Москалем

Геннадий Москаль был главой Закарпатской и Луганской облгосадминистраций, а также нардепом. Известно, что политик родом из села Задубровка Черновицкой области.

Проститься с украинским политиком пришло несколько сотен человек. Среди них – экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Последний раз они общались перед началом полномасштабного вторжения, когда оба лечились от онкологического заболевания.

По словам Луценко, Москаль был в своем стиле, с хорошими анекдотами политическими, с планами, поэтому его смерть стала неожиданностью.

Москаль отдавал всего себя людям, служа в такой сложной системе, как МВД. Он был очень неординарным, умным, в меру хитрым человеком. Я его запомню как человека, которого боялся криминал Крыма, Днепра, Киева, собственно Украины,

– рассказал Луценко.

Экс-генпрокурор добавил, что "методы" Москаля были "далеки от современного понимания правоохранительных органов", но одновременно и "очень эффективными".

На похороны также пришел народный депутат 7 и 8 созыва Максим Бурбак. Он отметил, что Москаль не лез в карман за "хорошим словом, знал, куда его вставить, и всегда это было по существу". По словам депутата, политик был в курсе всех политических аспектов в Украине.

В Черновцах состоялись похороны Геннадия Москаля / Фото "Суспильне Черновцы"

В частности, бывший городской глава Черновцов Алексей Каспрук знал Геннадия Москаля и получал его советы в критических ситуациях, когда тот не терял взвешенности и знал, что и как делать.

"Мне в памяти, наверное, запечатлелась та ситуация на улице Заньковецкой во время выборов при Януковиче, которая известна всем украинцам. Я не говорю о черновчанах, это была проблемная ситуация, это была конфликтная ситуация, и мы понимали, что все будет очень непросто. И все изменилось, когда приехал Геннадий, он просто своими нестандартными подходами в решении этой ситуации свел на нет все попытки злоумышленников причинить вред", – рассказал Каспрук.