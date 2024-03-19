Про смерть українського політичного та громадського діяча Геннадія Москаля стало відомо ще 17 березня. До цього він довго хворів. Москаль обіймав цілу низку державних посад у різні періоди свого життя.

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У Чернівцях попрощалися із Геннадієм Москалем

Геннадій Москаль був очільником Закарпатської та Луганської облдержадміністрацій, а також нардепом. Відомо, що політик родом з села Задубрівка Чернівецької області.

Попрощатися з українським політиком прийшло кілька сотень людей. Серед них – ексгенпрокурор України Юрій Луценко. Востаннє вони спілкувались перед початком повномасштабного вторгення, коли обоє лікувались через онкологічне захворювання.

За словами Луценка, Москаль був у своєму стилі, з хорошими анекдотами політичними, з планами, тому його смерть стала несподіванкою.

Москаль віддавав всього себе людям, служачи в такій складній системі як МВС. Він був дуже неординарною, розумною, в міру хитрою людиною. Я його запамятаю як людину, яку боявся кримінал Криму, Дніпра, Києва, власне України,

– розповів він.

Ексгенпрокурор додав "методи" Москаля були "далекі від сучасного розуміння правоохоронних органів", але водночас і "дуже ефективними".

На похорон також прийшов народний депутат 7 та 8 скликання Максим Бурбак. Він зауважив, що Москаль не ліз до кишені за "файним словом, знав куди його вставити й завжди це було по суті". За його словами, політик був у курсі всіх політичних аспектів в Україні.

У Чернівцях відбувся похорон Геннадія Москаля / Фото "Суспільне Чернівці"

Зокрема, колишній міський голова Чернівців Олексій Каспрук знав Геннадія Москаля й отримував його поради в критичних ситуаціях, коли він не втрачав виваженості та знав, що і як робити.

"Мені в пам'яті, напевно, закарбувалась та ситуація на вулиці Заньковецькій під час виборів при Януковичі, яка відома всім українцям. Я не кажу про чернівчан, це була проблемна ситуація, це була конфліктна ситуація і ми розуміли, що все буде дуже непросто. І все змінилось, коли приїхав Геннадій, він просто своїми нестандартними підходами у вирішенні цієї ситуації звів нанівець всі спроби зловмисників заподіяти шкоди", – розповів Каспрук.