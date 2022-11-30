Лукашенко оказался в полной власти Путина, – Яковенко прокомментировал смерть Макея

После смерти главы МИД Беларуси Владимира Макея самопровозглашенный президент Александр Лукашенко оказался в полной власти Путина. Именно этот министр обеспечивал многовекторную политику страны на протяжении многих лет.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его мнению, можна предположить, что Владимира Макея могли убить. Уже есть непроверенная информация о том, что в его крови якобы нашли определенные примеси. Но результатов экспертизы, конечно, нет.

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Макей – мощный символ многовекторности Лукашенко. У Лукашенко нет ресурсов ее осуществлять. Фактически вместо Лукашенко это делал Макей. Он был вторым человеком в Беларуси, представлявшим окно в Европу,

– отметил Яковенко.

Конечно, за последние годы от этой многовекторности почти ничего не осталось. Но Макей, по крайней мере, помогал Лукашенко хоть как-то отстраняться от Путина. Сейчас такой опции у белорусского диктатора не осталось.

Лукашенко сейчас в полной власти Путина

Как считает Яковенко, у Лукашенко сейчас фактически нет никаких вариантов. Путин полностью его контролирует, потому он будет его слушаться. Условного ресурса, что "я сейчас пойду на Запад", давно уже нет.

Макей все-таки не был такой "палочкой-выручалочкой". Но все же была надежда, что Лукашенко может смотреть в сторону Запада. Все, больше такого не получится. Он полностью заложник Путина,

– считает Яковенко.

Сейчас сложно спрогнозировать, что Путин собирается поступить с Лукашенко. Его логику ведь должен разбирать психиатр. Однако есть вероятность, что Лукашенко останется руководить Беларусью, ведь у него сейчас вообще нет никаких козырей, и он будет послушным.

Что будет с Лукашенко после смерти Макея – мнение Яковенко: смотрите видео

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