Во Львове скончался 5-летний мальчик после удаления зубов: за дело взялась прокуратура

Во Львове скончался 5-летний мальчик после удаления молочных зубов. Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование.

В частности, правоохранители будут расследовать, виноваты ли медицинские работники в смерти ребенка.

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Следователи устанавливают обстоятельства трагедии

По данным следствия, в декабре прошлого года во время лечения зубов 5-летний мальчик впал в кому. 17 декабря 2023 года по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины.

К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он скончался в больнице.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагического случая. Сейчас продолжаются соответствующие экспертизы. По результатам следственных действий, впоследствии суд даст правовую оценку действиям медицинских работников.

При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции Львовской области.

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