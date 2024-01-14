Во Львове скончался 5-летний мальчик после удаления зубов: за дело взялась прокуратура
Источник:Офис Генпрокурора
Во Львове скончался 5-летний мальчик после удаления молочных зубов. Правоохранители открыли уголовное производство и начали расследование.
В частности, правоохранители будут расследовать, виноваты ли медицинские работники в смерти ребенка.
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Следователи устанавливают обстоятельства трагедии
По данным следствия, в декабре прошлого года во время лечения зубов 5-летний мальчик впал в кому. 17 декабря 2023 года по данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 140 УК Украины.
К сожалению, мальчика спасти не удалось и 13 января 2024 года он скончался в больнице.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства трагического случая. Сейчас продолжаются соответствующие экспертизы. По результатам следственных действий, впоследствии суд даст правовую оценку действиям медицинских работников.
При процессуальном руководстве прокуроров Львовской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что повлекло тяжкие последствия несовершеннолетнему,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Нацполиции Львовской области.
Родители обвиняют стоматологическую клинику: подробности трагической смерти ребенка
- Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Об этом в фейсбуке рассказали родители мальчика – музыкант Виктор Пашник и Марианна Вахняк.
- 8 декабря мама Марианна вместе и сыном пришли в клинику ООО "ОРИ ГРУПП" (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зуба. Мальчик нервничал и работники центра предложили произвести удаление под общей анестезией.
- По словам родителей, они согласились, однако ребенок протестовал в операционной и не давал одеть маску. По словам женщины, она просила прекратить это, когда врач-анестезиолог насильно надевала сыну маску, однако анестезиолог не послушалась и продолжала прижимать ее, после чего мальчик уснул.
- После начала операции, мама мальчика услышала суету в операционной, туда начали сходиться медицинские работники, а примерно через 20 минут приехали две бригады неотложной помощи. Тогда женщине сообщили, что во время операции у ребенка произошла остановка сердца, но врачам удалось снова запустить его. Но мальчика переводят в реанимационное отделение больницы святого Николая.
- Как обнаружили медики, 5-летний Велес пережил клиническую смерть во время общего наркоза, а через некоторое время у ребенка констатировали смерть мозга.
- С тех пор жизнь мальчика поддерживали с помощью аппаратов. 13 января ребенок скончался.