В колонии назвали новую причину смерти Навального: врач политика намекает на отравление "Новичком"

В российской колонии, где содержали Навального, сначала заявили о том, что тот, вероятно, умер в результате отрыва тромба. Впоследствии матери политика сообщили новую причину его гибели – "синдром внезапной сердечной смерти".

16 февраля мир всколыхнуло известие о смерти Алексея Навального в тюрьме. Большинство стран ЕС и НАТО назвали это убийством и обвинили Путина. В Кремле причастность к трагедии отрицали.

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Что сказали сначала

Вчера днем пропагандистские СМИ сообщили о смерти Навального со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний Ямало-Ненецкого автономного округа, где политик отбывал наказание в одной из колоний строгого режима.

Согласно заявлению этой ФСИН, Навальному стало внезапно плохо после прогулки. Впоследствии он потерял сознание. Врачи пытались реанимировать его, однако тщетно. Медикам пришлось констатировать смерть.

В провластных СМИ тогда выдвинули свою версию. Они предположили, что у оппозиционера мог оторваться тромб.

"Синдром внезапной смерти"

На следующий день матери и адвокату Навального в колонии озвучили новую причину смерти политика. Там сказали, что он умер из-за "синдрома внезапной сердечной смерти".

Анастезиолог-реаниматолог Александр Полупан, который лечил Навального после отравления в 2020 году, заявил, что при таком диагнозе оппозиционер не мог сначала почувствовать себя плохо, а потом потерять сознание. В случае внезапной смерти пациент теряет сознание мгновенно.

По словам Полупана, диагноз "внезапная сердечная смерть" обычно ставят, если не выявлено других причин при вскрытии.

Из-за чего на самом деле мог умереть Навальный

️Полупан отметил, что названную в колонии внезапную остановку сердца могло вызвать отравление "Новичком".

: "Новичок" – одно из самых токсичных отравляющих веществ в мире. Это вещество нервно-паралитического действия, поражающее нервную систему человека. Если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

️Полупан назвал диагноз "синдрома внезапной смерти" "самым удобным", потому что "под него можно списать все, что угодно".

Если предполагать неестественную причину смерти, это самый удобный диагноз, который можно поставить,

– заявил он.

В то же время врач отметил. что для людей, которые не имеют наследственной предрасположенности и ранее не имели краткосрочных остановок сердца, – это редкий диагноз.

Смерть Навального в России: последние новости

16 февраля стало известно о смерти Навального в колонии. В Кремле эту новость сразу подтвердили, а вот в команде политика – нет. Адвокат Навального отправился в поселок Харп, где отбывал наказание его подзащитный, чтобы подтвердить информацию о его смерти.

Только на следующий день пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш подтвердила, что он умер. Впрочем, тело родственникам отдать отказались, потому что якобы с ним должны провести следственные экспертизы. В колонии сообщили, что тело покойного находится в Салехадре.

Мать Навального и адвокат приехали в салехардский морг. Там заверили, что тела Навального у них в морге нет.