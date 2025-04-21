Смерть Папы Франциска: что это значит для Украины, и что ожидает католическую церковь в скором времени

В католической церкви начинается особый период после смерти Папы Римского Франциска. Вскоре состоится собрание кардиналов для избрания того, кто займет престол.

Смерть понтифика стала потерей для Украины. Такое мнение высказал директор "Радио Мария", римо-католический священник Алексей Самсонов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

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Что будет с церковью

По словам священника, в самой церкви началось время, которое называют Sede Vacante, то есть вакантный престол, когда нет Папы. Похороны Франциска состоятся в течение 4 – 6 дней, после чего начнется подготовка к конклаву, собрания кардиналов для выбора нового Папы.

После смерти Папы созывается конклав. Все кардиналы до 80 лет принимают в нем участие. Из украинцев пока есть только один кардинал – отец Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии УГКЦ в Австралии,

– рассказал он.

Алексей Самсонов объяснил, что во время конклава кардиналы физически изолируются, нет никакого общения с миром, чтобы никто на них не влиял.

Папа Римский Франциск пытался модернизировать церковь, и после его смерти снова встает вопрос о балансе между традицией и реформами. Священник заметил, что кто-то имеет более либеральные или более консервативные взгляды.

Он отметил, что кардиналы будут голосовать согласно своему представлению о будущем церкви, то есть должна ли она быть более либеральной, или более традиционной, сосредоточенной на молитве и евангельских ценностях.

"Имеем обетование Иисуса Христа, что “ничто не может преодолеть церковь”. Независимо от того, кто будет Папой, церковь будет существовать и провозглашать Евангелие. Церковью руководит сам Христос", – добавил он.

Что смерть Папы означает для Украины

Я думаю, что мы, как Украина, потеряли человека, который вопреки всему, был нашим другом. Мы не всегда понимали Папу, это факт. Но он любил Украину и переживал за нее,

– считает Самсонов.

По его словам, Папа Франциск помогал Украине как официально, так и неофициально: гуманитарная поддержка, содействие в обменах пленными, встречи с украинцами. Он напомнил и о его призыв к миру в Украине в речи на Пасху.