В Ватикане сказали, когда тело Папы перенесут в собор святого Петра

Папа Римский Франциск умер на второй день Пасхи. Поэтому от пасхальных служб кардиналы перешли к поминальным.

Смерть понтифика положила начало длинной череде церемоний. Дата похорон Папы уже известна. Теперь же в Ватикане назвали дату переноса тела в собор святого Петра. Детали передает 24 Канал.

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Когда тело Папы Римского перенесут в базилику святого Петра

Сейчас почивший Франциск находится в часовне "Дома святой Марты". Там с ним могут попрощаться ватиканские работники. В среду, 23 апреля, Папу перенесут в базилику Святого Петра.

После короткой молитвы, которую возглавит кардинал-камерленг Кевин Фаррелл, процессия пройдет через площадь Святой Марты и Римских первомучеников, через арку под колокольней на площадь Святого Петра, из которой в базилику через центральный вход. При главном престоле кардинал-камерленг возглавит Литургию Слова, после которой можно будет отдать дань уважения усопшему,

– говорится на сайте Vatican News.

В CNN отметили, что с восходом солнца на площади Святого Петра начали собираться скорбящие верующие.

"Ожидается, что тысячи людей посетят Ватикан во время папского междуцарствия – периода между смертью одного Папы и избранием другого, – чтобы отдать дань памяти Франциску и почтить его наследие реформ в Католической Церкви. Во время своего папства Франциск отстаивал прогрессивные идеи, включая защиту планеты, судьбу мигрантов и права ЛГБТК+", – привели данные в СМИ.

А в Sky News перечислили имена тех мировых лидеров, кто придет на похороны Папы. Это Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Лула да Силва и Владимир Зеленский. Также будет Хавьер Милей, президент Аргентины, с которым у Папы были непростые отношения. К слову, Франциск стал первым главой католической церкви из Латинской Америки.