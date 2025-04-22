Смерть понтифіка поклала початок довгій низці церемоній. Дата похорону Папи вже відома. Тепер же у Ватикані назвали дату перенесення тіла до собору святого Петра. Деталі передає 24 Канал.

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Коли тіло Папи Римського перенесуть до базиліки святого Петра

Зараз спочилий Франциск перебуває у каплиці "Дому святої Марти". Там із ним можуть попрощатися ватиканські працівники. У середу, 23 квітня, Папу перенесуть до базиліки Святого Петра.

Після короткої молитви, яку очолить кардинал-камерленг Кевін Фаррелл, процесія пройде через площу Святої Марти та Римських первомучеників, через арку під дзвіницею на площу Святого Петра, з якої до базиліки через центральний вхід. При головному престолі кардинал-камерленг очолить Літургію Слова, після якої можна буде віддати шану покійному,

– мовиться на сайті Vatican News.

У CNN зауважили, що зі сходом сонця на площі Святого Петра почали збиратися скорботні віряни.

"Очікується, що тисячі людей відвідають Ватикан під час папського міжцарів'я – періоду між смертю одного Папи й обранням іншого, – щоб віддати данину пам'яті Франциску і вшанувати його спадщину реформ в Католицькій Церкві. Під час свого папства Франциск відстоював прогресивні ідеї, включаючи захист планети, долю мігрантів та права ЛГБТК+", – навели дані в ЗМІ.

А в Sky News перелічили імена тих світових лідерів, хто прийде на похорон Папи. Це Дональд Трамп, Еммануель Макрон, Лула да Сілва і Володимир Зеленський. Також буде Хав'єр Мілей, президент Аргентини, з яким у Папи були непрості стосунки. До слова, Франциск став першим очільником католицької церкви з Латинської Америки.