Гибель юноши на канатной дороге в Киеве: сообщили о подозрениях пяти лицам

В июле 2024 года в Киеве оборвалась канатная дорога над Днепром, когда по ней спускался 20-летний парень, он погиб. Сейчас правоохранители сообщили о подозрениях 5 лицам, которые могут быть причастны к этой трагедии.

Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

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Подозрения получили проектант аттракциона, директор предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперт частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, ФЛП, управлявший канатной дорогой с 2024 года, а также бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо".

Проектантом аттракциона допущен ряд просчетов, в частности, предусмотрено использование каната, который по своему функциональному назначению не может использоваться для аттракционов. Эта ошибка в конце концов и привела к обрыву каната. В то же время директор общества утвердил этот технический проект,

– говорится в сообщении.

Еще в апреле 2024 года перед передачей аттракциона в управление владельца для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью провели экспертизу переправы, но эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимания на несоответствие целевому назначению.

В свою очередь ФЛП, который эксплуатировал аттракцион, должен был осуществлять его ежедневный осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната. Однако, согласно обнародованной информации, этого, вероятно, сделано не было.

Контроль за состоянием аттракциона также должен был проводить бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", который отвечает за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия.

Напомним. что ранее в Киевской городской прокуратуре отмечали, что еще в 2021 году пытались остановить работу указанного аттракциона, поскольку считали, что победителем инвестиционного конкурса признали компанию без опыта по реализации подобных проектов и опыта эксплуатации аттракционов подобного типа.