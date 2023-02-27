Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Глеб Павловский был идеологом Путина и Януковича.

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Павловский был архитектором первого режима Путина

Шейтельман рассказал, что лично не был знаком с Павловским, потому что Глеб гораздо старше. Однако Михаил пересекался со многими людьми из его структур. Он был архитектором первого режима Путина. То есть режим Путина прошел несколько шагов в своем развитии.

То, что было построено в 2000 году, это строил Павловский как политтехнолог. То, что было построено потом, в 2007-2008 годах, это уже больше заслуга Суркова, а не Павловского. Он в это время оказался не у дел. Кроме того, он уже считался оппозиционером, чем частью путинского режима,

– отметил политтехнолог.

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Прокремлевская позиция Павловского после вторжения

Он продолжил, что в начале войны, в начале полномасштабной агрессии, Павловский, конечно, пытался вернуться в Кремль, судя по всему, потому что он давал интервью, где призывал российскую оппозицию за границей потребовать снять с России санкции.

"Он говорил, что санкции – это не честно, надо воевать один на один, Россия должна быть с Украиной один на один, а не при поддержке других стран и т.д. То есть он, конечно, занимал откровенно прокремлевскую позицию в начале этой войны", – заметил Шейтельман.

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