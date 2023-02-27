Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Гліб Павловський був ідеологом Путіна та Януковича.

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Павловський був архітектором першого режиму Путіна

Шейтельман розповів, що особисто не був знайомим з Павловським, бо Гліб набагато старший. Однак Михайло перетинався з багатьма людьми з його структур. Він був архітектором першого режиму Путіна. Тобто, режим Путіна пройшов кілька кроків у своєму розвитку.

Те, що було побудовано у 2000 році, це будував Павловський як політтехнолог. Те, що було побудовано потім, у 2007 – 2008 роках, це вже більше заслуга Суркова, а не Павловського. Він у цей час виявився не при справах. Крім того, він уже вважався опозиціонером, ніж частиною путінського режиму,

– зазначив політтехнолог.

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Прокремлівська позиція Павловського після вторгнення

Він продовжив, що на початку війни, на початку повномасштабної агресії, Павловський, звісно, намагався повернутися у Кремль, судячи з усього, тому що він давав інтерв'ю, де закликав російську опозицію за кордоном вимагати зняти з Росії санкції.

"Він говорив, що санкції – це не чесно, треба воювати один на один, Росія має бути з Україною сам на сам, а не за підтримки інших країн тощо. Тобто, він звісно, обіймав відверто прокремлівську позицію на початку цієї війни", – зауважив Шейтельман.

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