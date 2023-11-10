"Некролог" для Путина и двойники: верхушка Кремля шокирует заявлениями о диктаторе

Верхушка Кремля делает заявления о диктаторе Владимире Путине, которые вызывают волну шуток и обсуждений. В частности, секретарь совбеза России Николай Патрушев на фоне слухов о "смерти" Путина восхвалял диктатора в прошлом времени.

Патрушев, который во время выступления был одет в черное, постоянно говорил, что Путин "сделал", "смог", "достиг". Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков озвучил 24 Каналу мнение, что эта речь звучала как некролог для Путина.

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"Это действительно звучало как некролог. Патрушев был в черном костюме, черной рубашке. Было впечатление, будто сейчас грянет похоронный марш, будет объявлена волна молчания. Конечно, это видео вызвало огромную волну злорадных комментариев", – сказал он.

Патрушев будто бы подтвердил слухи о смерти Путина. Однако, по мнению российского оппозиционера, Путин действительно еще жив.

Тема двойников приобретает популярность

Спикер Кремля Дмитрий Песков опроверг, что вместо Путина на публику выходят его двойники. Геннадий Гудков отметил, что чем больше в России комментируют тему двойников диктатора, тем большую популярность приобретает этот вопрос.

Все смотрят между строк, присматриваются к его мимике. Кстати, это неплохо. Это рождает мысль о том, что верхушка уже давно обманывает народ. Пусть это будет. Это точно не усиливает режим. Как минимум, это его ослабляет, вносит смятение. А вдруг "царь" не настоящий и это все разрушится? Было бы неплохо,

– считает оппозиционер.

Гудков о заявлениях верхушки Кремля: смотрите видео

"Смерть" Путина: главное