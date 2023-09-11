Путин умрет – война кончится: почему часто появляется информация о близкой смерти диктатора

В сети регулярно публикуют разную информацию о якобы близкой смерти Владимира Путина. Преимущественно все это возникает из чрезвычайно сомнительных источников.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что такую информацию практически невозможно проверить.

Смотрите также Бензоколонка без горючего и стремительно падающий рубль: как Россия загнала себя в экономическую ловушку

Сюда же следует добавить недавнюю информацию о том, что якобы консилиум врачей был в шоке, что Путин вообще еще жив. Они будто бы убеждены, что диктатор не доживет до конца 2023 года.

Всё это вызывает большие вопросы. Что касается того, что Путин скоро умрет… Что тут говорить? Может умрет, а может – нет,

– заметил Яковенко.

Смотрите разговор с Игорем Яковенко на ютубе 24 Канала

Зачем распространяют конспирологию о Путине

Как отметил Яковенко, в России уже, пожалуй, 10 лет так называемый "профессор" Соловей с интервалом в неделю говорит, что Путин вот-вот умрет. Как только истекает срок – так сразу он вбрасывает еще один фейк.

Если вбрасывать в общество информацию, что Путин умрет, они начнут думать, что вообще ничего делать не нужно (никак не бороться против режима – 24 Канал). В России понимают – если Путин умрет, значит и война скоро закончится. Потому что кто-нибудь, кто придет на место Путина, сразу ее остановит. Она самоубийственна для России,

– считает Яковенко.

Кроме того, преимущественно такую информацию распространяют, чтобы привлечь внимание и раскрутить определенный телеграм-канал или так называемое "СМИ".

Потери России в войне: коротко