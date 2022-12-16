Снова попрут на Украину: военный эксперт предположил, остановит ли войну смерть Путина

Россия на протяжении почти 10 месяцев терпит сокрушительное поражение на фронте в Украине. Тем не менее, российский диктатор Владимир Путин не настроен завершать войну.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, сложно сказать, где та точка невозврата, после которой Россия будет готова прекратить боевые действия.

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Нарожный считает, что даже смерть российского диктатора Владимира Путина вряд ли поставит точку в войне против Украины.

Когда умрет Путин – или его убьют, или его жизнь оборвется по естественным причинам – в России начнется деление власти. Всей этой стае определенное время просто будет не до Украины,

– сказал военный эксперт.

"Для россиян Украина – экзистенциальная проблема"

По его словам, после смерти Путина в России сразу ряд людей могут вступить в борьбу за власть. В частности, это:

владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин;

глава Чечни Рамзан Кадыров;

секретарь Совбеза России Николай Патрушев;

глава ФСБ Александр Бортников.

Однако, по мнению Нарожного, ни один из этих представителей российской политической верхушки не отступит от намерений завоевать Украину.

Когда кто-то из этих "князьков" получит корону, усядется на троне и начнет получать деньги, то снова попрет на Украину. Это вопрос времени. Для россиян Украина – это экзистенциальная проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

Павел Нарожный предположил, прекратится ли война в Украине после смерти Путина: смотрите видео

Какое количество гробов из Украины изменит точку зрения россиян о войне

Преследуя свою абсурдную цель, Кремль посылает на смерть в Украину десятки тысяч россиян. По словам Нарожного, сложно сказать, когда к рядовым жителям России придет прозрение. Он напомнил, что общие боевые потери России в войне против Украины уже приближаются к 100 тысячам.

Россияне продолжают получать гробы и пока до них все равно ничего не дошло. Возможно, когда цифра потерь будет достигать 500 тысяч, то хоть тогда дойдет,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что большинство погибших на войне в Украине – это мордвины, буряты и представители других национальностей, которых россияне "не замечают" в повседневной жизни. Однако, по его словам, гробы из Украины также поступают и в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные города России. Впрочем, это пока не заставило россиян задуматься о целесообразности приказов Владимира Путина.

Положение Владимира Путина: коротко