Российская туристка умерла в Грузии под песню "В последний раз"

В Тбилиси умерла российская туристка. Напевая песню "В последний раз", она случайно оступилась и упала на ступеньки подземного перехода, ударившись головой.

Такую информацию сообщают российские СМИ и Mtavari, передает 24 Канал. Согласно обнародованной информации, девушку звали Арина, она работала в PR-агентстве.

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Российская туристка умерла в Грузии

Как пишут росСМИ, девушка приехала в Тбилиси вместе с друзьями, гуляла с подругой по центру города. Снимая видео на телефон, они напевали песню "В последний раз". Однако одна из них оступилась и упала в подземный переход.

Отмечается, что произошло это на площади Первой Республики. Подруга пострадавшей вызвала скорую, медики госпитализировали ее. Уже в больнице ей диагностировали перелом основания черепа. В результате полученных травм девушка скончалась.

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В память о россиянке в подземном переходе появился мемориал с цветами.



В Тбилиси в честь погибшей россиянки сделали мемориал / Фото с телеграмм-каналов

Сейчас в страну прилетели родители умершей, они занимаются оформлением необходимых документов. Согласно обнародованным данным, Арина жила в Москве, окончила университет.