Таку інформацію повідомляють російські ЗМІ та Mtavari, передає 24 Канал. Згідно з оприлюдненою інформацією, дівчину звали Аріна, вона працювала у PR-агентстві.

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Російська туристка померла у Грузії

Як пишуть росЗМІ, дівчина приїхала до Тбілісі разом із друзями, гуляла з подругою центром міста. Знімаючи відео на телефон, вони наспівували пісню "В последний раз". Однак одна з них оступилася та впала у підземний перехід.

Зазначається, що сталося це на площі Першої Республіки. Подруга постраждалої викликала швидку, медики госпіталізували її. Вже у лікарні їй діагностували перелом основи черепа. Внаслідок отриманих травм дівчина померла.

У центрі Тбілісі померла туристка з Росії: дивіться відео (Обережно! Чутливі кадри)

На згадку про росіянку в підземному переході з'явився меморіал із квітами.



У Тбілісі на честь загиблої росіянки зробили меморіал / Фото із телеграм-каналів

Наразі до країни прилетіли батьки померлої, вони займаються оформленням необхідних документів. Згідно з оприлюдненими даними, Аріна жила в Москві, закінчила університет.