Смерть украинца в Польше после задержания: уволили еще одного полицейского
Источник:Нижнесилезское воеводство
В Польше комендант полиции Нижнесилезского воеводства уволил со службы второго полицейского, который в июле участвовал в задержании украинца Дмитрия Никифоренко. В целом правоохранители ведут дисциплинарное расследование в отношении 5 полицейских.
Украинца задержали во Вроцлаве в июле, после чего он умер. Комендант признал, что есть сомнения относительно соответствия полицейского требованиям, предусмотренным законом о полиции, и несоблюдения присяги.
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Уволенному правоохранителю также инкриминируют нереагирование на несоответствующие действия других полицейских. В частности, они применяли физическую силу и резиновые дубинки против задержанного украинца.
Увольнение других полицейских
В целом полиция ведет расследование в отношении 5 правоохранителей. Первого полицейского уволили с должности 10 сентября. В отношении еще одного правоохранителя сейчас идет процедура увольнения со службы.Обратите внимание! Во Вроцлаве 5 сентября люди вышли на акцию протеста из-за гибели Дмитрия Никифоренко. Они требовали честного расследования.
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Смерть украинца в Польше: что известно
- Украинца Дмитрия Никифоренко 30 июля задержали в Польше. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения. Никифоренко высадили из автобуса и вызвали полицию.
- По информации Gazeta Wyborcza, полицейские связали задержанного ремнями. Впоследствии в вытрезвителе его могли пытать. Через несколько часов после задержания украинец умер.
- Премьер-министры Украины и Польши обсудили гибель Никифоренко. Матеуш Моравецкий пообещал Денису Шмыгалю, что все виновные в этой трагедии будут наказаны.