Не исключаем этническую вражду: Сибига сообщил о смерти украинца в Словакии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. По его словам, одной из причин преступления могла стать этническая вражда.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение главы МИД. Ранее стало известно, что полиция Словакии рассматривает несколько версий смерти гражданина Украины.

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МИД требует расследования смерти украинца

Министр иностранных дел отреагировал на новость о смерти украинца по имени Любомир в столице Словакии Братиславе. По данным СМИ, в четверг, 30 января, его нашли с серьезными травмами головы и тела напротив торгового центра "Нивы".

Шокирован трагической смертью гражданина Украины в Братиславе. Мы не можем исключать этническую вражду как одну из причин этого преступления,

– написал Андрей Сибига.

Дипломат добавил, что по его поручению посольство Украины уже установило контакт со словацкой полицией и омбудсменом.

Мы требуем беспристрастного расследования и привлечения виновных к ответственности,

– подчеркнул глава МИД.

По информации телеканала TA3, украинца поймали на краже в магазине, после чего в дело вмешалась полиция Братиславы. От полученных во время задержания травм мужчина скончался в больнице на следующий день.

Стоит отметить, что расследование началось после того, как врач скорой помощи, который оказывал мужчине помощь, сообщил о подозрении в избиении украинца спецназовцами.