Тело лежало посреди аварийной полосы: в Косово обнаружили мертвую украинку

На дороге в Косово обнаружили тело молодой девушки из Черкасской области. Ей было всего 22 года

Об этом пишут местные СМИ. Они отмечают, что погибшая девушка переехала в Косово менее полугода назад – причиной стала война в Украине.

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Смерть украинки

Вечером 21 февраля правоохранители Косово заметили на аварийной полосе трассы Феризай – Приштина тело молодой украинки. Оказалось, что жертва – это украинка родом из Черкасской области. Отмечается, что девушке с инициалами О.К. было 22 года.

Региональные следователи косовской полиции по согласованию с прокурором выехали на место происшествия, и медицинская бригада констатировала ее смерть. Прокуратура совместно со всеми другими соответствующими структурами работает над выяснением обстоятельств этой смерти,

– сообщили в СМИ.

По распоряжению прокурора тело жертвы было отправлено на вскрытие в Институт судебной медицины в Приштине. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о "Дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом".

Место, где нашли погибшую украинку: смотрите видео

Как пишут СМИ, девушка переехала в Косово в октябре прошлого года из-за войны. Она прибыла в страну сама, обратившись за помощью в Департамент по делам гражданства, убежища и миграции.

При себе женщина не имела мобильного телефона. Его нашли в квартире украинки в Приштине, которую она арендовала. В издании пишут, что у жертвы были травмы лица и сломанная нога, что, вероятно, стали следствием удара автомобиля.

Украинцы за рубежом