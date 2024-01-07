Полиция оперативно опровергла информацию о "гибель" мужчины якобы после удара работника ТЦК. Соответствующего инцидента никогда не было в Белой Церкви.
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Фейк о "гибели" мужчины
Народный депутат Евгений Шевченко в своем телеграмм-канале обнародовал информацию, якобы в Белой Церкви работники ТЦК "поймали одного парня" и увезли в неизвестном направлении, после чего он якобы "умер в больнице от побоев". Ссылался депутат на местных жителей.
Он убеждал, что за дело уже взялись СБУ, а медиа пытаются "замолчать информацию". По мнению Шевченко, причиной этого было то, что все пытаются "замять".
Сразу после опровержения фейка нардеп удалил старый пост и написал новый, в котором заявил, что информация действительно не была подтверждена. В то же время он заявил, что "не имеет права молчать о подобных событиях", потому что "знает наших правоохранителей".
В то же время фейк уже успели подхватить пропагандистские СМИ врага. Военный Анатолий Штефан обвинил Шевченко в работе на российскую пропаганду и призвал привлечь народного избранника к ответственности.
Надеюсь, Служба безопасности Украины отреагирует и даст правовую оценку действиям, приведшим к массовому распространению фейка, который сегодня повторно запустил народный депутат Евгений Шевченко,
– отметил он.
Инциденты по ТЦК: последние новости
- На днях в сети появилось видео, на котором неизвестная женщина утверждает, что ее мужа якобы похитили работники ТЦК и сам оставь на дороге с ребенком. Уже вскоре появилось прощение женщины, в котором она утверждает, что никто к ее мужу силу не применял. Позже оказалось, что мужчине повестку по месту жительства и он спокойно уехал в родной город.
- В сети недавно распространили видео, на котором три человека в Харькове силой затащили мужчину в микроавтобус. На двух из них была военная форма, а третий носил гражданскую одежду. Харьковский ТЦК не подтвердил, что на видео находились именно их работники, однако в структуре инициировали проверку.
- Недавно в Черновцах очевидцы сняли на видео, как вооруженные люди в военной форме бежали за гражданским. Когда этот мужчина остановился и стал двигаться в сторону своих преследователей, один из них ударил его по руке прикладом автомата.