Поліція оперативно спростувала інформацію про "загибель" чоловіка нібито після удару працівника ТЦК. Відповідного інциденту ніколи не було у Білій Церкві.

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Фейк про "загибель" чоловіка

Народний депутат Євгеній Шевченко у своєму телеграм-каналі оприлюднив інформацію, нібито в Білій Церкві працівники ТЦК "впіймали одного хлопця" і повезли в невідомому напрямку, після чого він нібито "помер у лікарні від побоїв". Посилався депутат на місцевих жителів.

Він переконував, що за справу вже взялися СБУ, а медіа намагаються "замовчати інформацію". На думку Шевченка, причиною цього було те, що все намагаються "зам'яти".

Одразу після спростування фейку нардеп видалив старий пост та написав новий, у якому заявив, що інформація справді була непідтвердженою. Водночас він заявив, що "не має права мовчати про подібні події", бо "знає наших правоохоронців".

Водночас фейк вже встигли підхопити пропагандистські ЗМІ ворога. Військовий Анатолій Штефан звинуватив Шевченка у роботі на російську пропаганду і закликав притягти народного обранця до відповідальності.

Сподіваюся, Служба безпеки України відреагує і дасть правову оцінку діям, які призвели до масового поширення фейку, який сьогодні повторно запустив народний депутат Євгеній Шевченко,

– зазначив він.

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