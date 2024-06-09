В Житомирском ТЦК рассказали о причине травм мужчины, который умер в больнице после ВВК

Житомирский областной ТЦК и СП сообщил причины смерти в больнице мужчины, которого до этого привезли на ВЛК. Там отметили, что он получил травмы после эпилептического нападения.

Предварительно, именно в результате травм, полученных во время нападения, военнообязанный и умер. Следователи, которые проводили экспертизу, отметили, что никакого постороннего физического воздействия на мужчину не оказывалось.

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Что произошло в Звягельском ТЦК

Как стало известно, 28 мая военнообязанного Сергея К. доставили во 2-й отдел Звягельского РТЦК и СП для прохождения военно-врачебной комиссии. Отмечается, что гражданин был пьяным, поэтому работники военкомата приняли решение отправить его домой.

Однако сам Сергей попросил остаться в расположении роты охраны. Он апеллировал тем, что проживает сам и плохо себя чувствует из-за употребления алкоголя. Через несколько часов после пробуждения мужчина позвонил родственникам, сообщил о своих намерениях и подтвердил, что противозаконные действия к нему не применялись.

Утром 29 мая у Сергея К. случился первый эпилептический приступ, во время которого он упал на кафельный пол спиной, ударился головой. Ему была оказана домедицинская помощь, вызвали "скорую". Вскоре произошел второй эпилептический приступ. Врачи скорой оказали квалифицированную помощь и госпитализировали военнообязанного,

– рассказали в ТЦК,

Мужчина провел в больнице 4 дня. Как рассказали в ТЦК, 2 июня к ним поступило сообщение о смерти мужчины. Предварительно установлено, что травмы Сергей получил при падении во время эпилептических приступов и оказания домедицинской помощи.

Указанные события зарегистрированы в ЕО Звягельского РВП, сведения внесены в ЕРДР.

Что известно о ситуации в ТЦК