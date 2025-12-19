Смерть 5-летнего мальчика во время удаления зубов: львовскому врачу суд вынес приговор

Железнодорожный районный суд Львова 19 декабря вынес приговор врачу по делу о смерти 5-летнего Велеса Пашника после удаления молочных зубов. Анестезиолог должен выплатить отцу ребенка более миллиона гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

К теме В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик: местные власти сделали заявление

Какой приговор вынес суд врачу из-за смерти Велеса Пашника?

Врачу-анестезиологу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком – 2 года.

Следствие установило, что анестезиолог Ирина Пода не имела надлежащей квалификации для работы с детьми. Суд также обязал врача выплатить полтора миллиона гривен морального ущерба отцу мальчика.

Отец Велеса отметил, что рад, что это судебное дело наконец закончилось.

Трагедия с нами на всю жизнь, в том числе и обвиняемой. Она будет ее сопровождать всю жизнь, а суды наконец-то закончились. Мы рады. Мы знали, что она свою вину будет как-то откупать другими способами, в частности, она говорит, что будет служить, пожалуйста. Это уже другая история,

– сказал Виктор Пашник.

Адвокат обвиняемой Ирины Поды Евгений Швадченко заявил, что сторона защиты не будет подавать апелляцию на решение суда. Приговор вступит в силу по истечении установленного срока на обжалование.

Что известно о смерти 5-летнего Велеса Пашника в стоматологии?