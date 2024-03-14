Умер на рабочем месте: в России назвали свои причины смерти вице-президента "Лукойла" Робертуса

14 марта 2024, 14:58
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Вице-президент компании "Лукойл" покончил с собой у себя в рабочем кабинете. Об этом стало известно 12 марта.

Российские телеграм-каналы писали о смерти 53-летнего топ-менеджера не уточняя причин. Его тело нашли в кабинете офиса на Сретенском бульваре, передает 24 Канал.

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Работал в компании 30 лет

Перед смертью Виталий Робертус жаловался на самочувствие и просил таблетки от головы. Затем он пошел в свой кабинет, откуда уже не вернулся. Он несколько часов не отвечал на телефон.

Мужчине было 53 года.

Сотрудники решили зайти в кабинет и обнаружили его тело. Топ-менеджер совершил суицид и умер от асфиксии. Он проработал в компании около 30 лет.

Ранее писали, что он мог погибнуть в результате атаки по НПЗ

  • Топ-менеджер мог погибнуть в результате атаки по нефтеперерабатывающему заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в городе Кстово Нижегородской области.
  • Об этом сообщили источники 24 Канала в спецслужбах.
  • Такое развитие событий считали вероятным из-за того, что в России не называли причин смерти Робертуса. Однако детали относительно смерти Робертуса в результате атаки выясняют. Заметим, что в целом это уже четвертый подобный случай за последние два года.

Автор: Вікторія Кульженко