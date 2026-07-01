Загадочная смерть военнослужащего в Запорожье: правоохранители проверяют три основные версии

Командир 154-й ОМБр Владимир Кононников был найден мертвым в воскресенье, 28 июня, в Запорожской области. В настоящее время следствие рассматривает три основные версии: убийство, самоубийство и несчастный случай.

Об этом сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона в комментарии для "Суспильного".

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Что говорят правоохранители?

Следствие установило, что тело командира обнаружили около 7:30 утра 28 июня 2026 года с ранением в левом виске. Офицер находился на открытой местности рядом с лесополосой вблизи одного из населенных пунктов Запорожской области. Рядом с телом нашли его личный пистолет.

Экспертиза установила, что причиной смерти стало сквозное огнестрельное ранение.

В рамках досудебного расследования проверяются несколько возможных версий, в частности самоубийство, умышленное убийство, неосторожное обращение с оружием,

– заявили в ведомстве.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, продолжается допрос военнослужащих. Также назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертизы, а также посмертная судебно-психологическая и психиатрическая экспертизы.

Что известно о смерти Кононникова?

В ОК "Юг" сообщали, что, по предварительной информации, признаков насильственной смерти не выявлено. Однако уточняли, что все выводы будут сделаны после завершения всех экспертиз и следственных действий.

Полковник Кононников был опытным офицером и командиром, пользовавшимся уважением среди личного состава, писали в ОК "Юг". Командование и военнослужащие выразили искренние соболезнования семье, близким и сослуживцам погибшего.