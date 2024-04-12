Скорая не хотела приезжать: в Кировоградской области умер военный

В Кировоградской области умер тяжело раненый военный Дмитрий Заика. По словам семьи бойца, скорая отказывалась приезжать на вызов.

Трагическую историю, произошедшую в селе Смолино, рассказал фотожурналист Евгений Завгородний, который представился родственником военного. По его словам, Дмитрию стало плохо около девяти утра. Тогда же мать мужчины, Надежда Заика, начала звонить в скорую и говорить, что ее сын умирает.

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...медики находили какие-то причины, почему они не могут приехать на вызов. И это при том что до отделения было метров 500, а недавно им выделили новую скорую,

– написал Завгородний.

Он рассказал, что мать военного около часа делала искусственное дыхание и массаж сердца, а соседи и сын Дмитрия ездили в больницу, чтобы позвать на помощь.

"Не достучались. Сын умер на руках у матери. Вот такая ситуация. Я до сих пор не могу поверить, что такое случилось в моем родном городе с родными людьми", – сообщил родственник бойца.

Врачи констатировали смерть

Как позже рассказала журналистам мать Дмитрия, через 20 – 25 минут, по вызову прибыла скорая из села Хмелевое в Смолинской общине, что располагается примерно в 12 километрах от Смолино. Медики констатировали смерть мужчины. А патологоанатом позже отметил, что Дмитрий умер из-за острой сердечной недостаточности. Медики из местной больницы прибыли через несколько часов, рассказала Надежда.

Они (местные медики, – 24 Канал) вот дали нам ответ, что они куда-то таки ездили. Но к нам они не приезжали. Только когда полиция была и скорая из Хмелевого зафиксировала смерть. Но их вроде бы не пустили в квартиру: мол, нечего уже заходить, потому что уже смерть зафиксировали,

– рассказала Надежда.

Сейчас семья пишет заявление в полицию.

Как отреагировали медики

Директор КНП "Смолинская медико-санитарная часть Смолинского поселкового совета" Николай Дударчук рассказал, что их заведение не является учреждением экстренной неотложной помощи. А родственники Дмитрия Заики звонили к ним в приемную, где был фельдшер.

Наши граждане привыкли, что экстренная помощь почти никогда не выезжает, или редко, они сразу напрямую звонят к нам и требуют: приезжайте, пожалуйста,

– сказал директор.

Дударчук подтвердил, что в заведение приходил родственник Дмитрия с просьбой к фельдшеру пойти с ним. На это она ответила, что по должностным инструкциям, если и должен выезжать, то только машиной скорой. Директор заверил, что фельдшер вызвала водителя машины, но оказалось, что медикам дали не тот адрес. Уже по прибытию врача не впустили, и та вернулась на рабочее место.

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По его словам, на момент обращения, фельдшер занималась другим пациентом с гипертоническим кризом. Она должна была сначала стабилизировать его состояние, иначе бы имела "юридическую ответственность". Директор уверяет, что эти манипуляции продолжались 5 – 7 минут.

Мне плохо, что человек умер. Но я очень рад, что сейчас все интересуются. Возможно, после этого экстренная помощь будет выполнять свои функции. И тогда вопросов таких не будет,

– подытожил Дударчук в комментарии журналистам.

Заведение экстренной неотложной помощи пока не давало собственных комментариев по ситуации.