Священник-волонтер Захария Керстюк считает, что смерть волонтера Алексея Кучапина была естественной. Такую же версию выдвигают полиция, родственники погибшего и церковь, к которой принадлежал Алексей. Интересно, что ранее Керстюк был одним из первых, кто заявлял об убийстве.

Священник Керстюк отказался от своей версии об убийстве Кучапина: что известно

Свою обновленную позицию Керстюк обнародовал в фейсбуке. Он, в частности, отметил, "относительно Кучапина не было осуществлено никаких насильственных действий, и его смерть не была вызвана убийством".

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Полиция сработала профессионально, оперативно, в пределах принятых процедур. Никаких претензий к действиям органов власти у меня больше нет. Также хочу заявить, что это заявление я написал лично, добровольно, по сознательной памяти и здравом уме. Никакое давление на меня никто не оказывал,

– отметил священнослужитель.

Также Керстюк сообщил, что никакого отношения к организации "Дом милосердия" не имеет и никогда не участвовал в ее инициативах по помощи бездомным. То же самое касается и инстаграм-страницы bezdomnie.ua. А за комментариями и информацией он посоветовал обращаться в полицию и уполномоченным это делать. "Мое позорное участие в этой истории – закончено, и прошу отнестись к этому с пониманием", – констатировал мужчина.

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Еще одно громкое сообщение от Керстюка

Впоследствии он опубликовал еще одну заметку, однако уже написанную на русском, как и большинство его сообщений в фейсбуке. Захария Керстюк еще раз подтвердил опровержение и несколько раз назвал себя самозванцем, который приписывал себе волонтерство.

В ближайшее время Вы меня нигде не увидите, в частности в фейсбуке. И пожалуйста, не пишите мне сообщения. Кроме того, что я сказал в своем заявлении, никаких опровержений, оправданий или дополнительных комментариев Вы больше не увидите и не услышите,

– заявил он.

Керстюк подчеркнул, эту страницу никто не взламывал и рассказал, что сейчас находится не в лучшей физической форме (сломаны три ребра, рука, нога, и многое другое). Свое сообщение он сопроводил фотографией загипсованной руки.

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